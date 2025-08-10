Ministrul Sănătății, la Galați: Trebuie reformat sistemul sanitar în așa fel încât să servească mai bine pacientul

Trebuie reformat sistemul sanitar în așa fel încât să servească mai bine pacientul, să ajute medicul să performeze, dar să nu mai irosească resurse, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, aflat sâmbătă în vizită de lucru la Galați.
"Gândirea pe care o avem legată de această reformă care va fi probabil aprobată în două săptămâni este de a înființa spitale strategice care pot acoperi o gamă cât mai largă de servicii medicale după care va fi reîncadrarea celorlalte spitale grad 1, 2, 3 etc. De exemplu nu toate cele 375 de spitale publice din România trebuie să ofere servicii de neurochirurgie pentru că nu este fezabil sustenabil medical. Intenția pe care o avem este de a avea 14, 15, 16 spitale centre de excelență pe anumite patologii amplasate strategic la nivel regional pentru ca oamenii din acea zonă să beneficieze de servicii de înaltă calitate", a precizat Alexandru Rogobete, în conferința de presă susținută la Spitalul de Boli Infecțioase Galați.
Foto: Facebook - Costel Fotea
