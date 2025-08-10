10 AUGUST 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Modifică setările cookie-urilor
Monitorul de Galati iOS App Monitorul de Galati Android Google Play App

Ministrul Sănătății, la Galați: Trebuie reformat sistemul sanitar în așa fel încât să servească mai bine pacientul

Categorie:
Sanatate
Ministrul Sănătății, la Galați: Trebuie reformat sistemul sanitar în așa fel încât să servească mai bine pacientul
Ministrul Sănătății, la Galați: Trebuie reformat sistemul sanitar în așa fel încât să servească mai bine pacientul

Trebuie reformat sistemul sanitar în așa fel încât să servească mai bine pacientul, să ajute medicul să performeze, dar să nu mai irosească resurse, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, aflat sâmbătă în vizită de lucru la Galați.
"Gândirea pe care o avem legată de această reformă care va fi probabil aprobată în două săptămâni este de a înființa spitale strategice care pot acoperi o gamă cât mai largă de servicii medicale după care va fi reîncadrarea celorlalte spitale grad 1, 2, 3 etc. De exemplu nu toate cele 375 de spitale publice din România trebuie să ofere servicii de neurochirurgie pentru că nu este fezabil sustenabil medical. Intenția pe care o avem este de a avea 14, 15, 16 spitale centre de excelență pe anumite patologii amplasate strategic la nivel regional pentru ca oamenii din acea zonă să beneficieze de servicii de înaltă calitate", a precizat Alexandru Rogobete, în conferința de presă susținută la Spitalul de Boli Infecțioase Galați.

Foto: Facebook - Costel Fotea

Articole similare: VIDEO: Ministrul Sănătății, vizită de lucru în spitale din județul Galați

Tag-uri:

Articole înrudite

Ajungem MARI, cel mai mare program educaţional pentru copiii instituţionalizaţi din România, lan ...

Incendiu puternic în apropierea ANL-urilor din cartierul "Dimitrie Cantemir"

VIDEO: Ministrul Sănătății, vizită de lucru în spitale din județul Galați

Aproape 2.000 de gălăţeni rămân fără curent de luni

Solidari, dar flămânzi! – Liberty Galaţi promite, dar nu plăteşte nimic

Furia creşte la Liberty Galaţi: Salariile nu au fost plătite, siderurgiştii ies din nou la protest

Cotizaţia şi neprezentarea la şedinţe, sabia lui Damocles în PNL Galaţi: Au picat primari, directori, foşti deputaţi!

Discuţii şi speranţe pe şantierul parcării de la Judeţean! Costel Fotea: Am încredere că va fi gata la timp

„Crăiasa de Galaţi”: Roşia uriaşă care bate recordul în România

Gazele se ieftinesc în Europa, pe fondul stocurilor şi al speculaţiilor globale