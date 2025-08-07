07 AUGUST 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Sanatate
Pacienţii cu boli cronice, direct la specialist fără trimitere de la medicul de familie

Pacienţii cu afecţiuni cronice înrolaţi în anumite programe naţionale de sănătate pot merge direct la medicul specialist din ambulatoriu, fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Măsura este prevăzută într-un ordin comun semnat de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi preşedintele CNAS, Horaţiu Moldovan, potrivit Agerpres.

Facilitarea accesului vizează următoarele categorii de pacienţi:
- diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
- hemofilie şi talasemie
- boli rare (ex.: neurologice, oncologice, cardiologice etc.)
- tuberculoză
- HIV/SIDA
- sănătatea femeii şi copilului (obstetrică-ginecologie, genetică medicală).

„Este vorba despre pacienţi care au nevoie de îngrijire constantă. Eliminăm un pas birocratic inutil şi simplificăm accesul la tratament”, a transmis ministrul Rogobete.

