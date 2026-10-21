Mesaj RO-Alert azi-noapte în Tulcea după ce radarele MApN au detectat ținte aeriene în Ucraina

Populația din nord-estul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert în noaptea de marți spre miercuri, după ce sistemele de supraveghere ale Armatei Române au detectat activitate aeriană în proximitatea frontierei.

Mesajul de avertizare, emis prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), a solicitat cetățenilor să își păstreze calmul și să ia măsuri de adăpostire.

Conform datelor transmise de Ministerul Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a detectat în cursul dimineții de miercuri, 21 octombrie, un grup de ținte aeriene la nord-est de localitatea ucraineană Vâlcov (Vylkove).

Centrul Național Militar de Comandă a notificat structurile de urgență pentru a institui alerta în localitățile românești de la graniță, mesajul RO-Alert fiind transmis oficial la ora 03:34.

Reprezentanții MApN au subliniat că radarele au monitorizat permanent situația și nu s-au înregistrat încălcări ale teritoriului național.

„Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional”, se arată în informarea oficială a ministerului.

Starea de alertă aeriană în zona de nord-est a județului Tulcea a încetat după mai puțin de o jumătate de oră, la ora 04:02.