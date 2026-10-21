Now Reading: Victorie de senzație: Hocheiștii de la CSM Galați au învins campioana ACSH Gheorgheni

1
  • 01

    Victorie de senzație: Hocheiștii de la CSM Galați au învins campioana ACSH Gheorgheni

Light Dark

Victorie de senzație: Hocheiștii de la CSM Galați au învins campioana ACSH Gheorgheni

Catalin RĂDULESCUSport21.10.2026

Victorie de senzație: Hocheiștii de la CSM Galați au învins campioana ACSH Gheorgheni

CSM Galați traversează fără nicio îndoială o perioadă fastă. La 48 de ore după ce a învins CSA Steaua București, echipa gălățeană pregătită de Cătălin Berdilă și Vitalii Kyrichenko a revenit pe gheața Patinoarului Dunărea și a obținut o victorie de senzație în fața campioanei en-titre, ACSH Gheorgheni, scor final: 6-4 (2-1, 3-1, 1-2).

Dunărenii au jucat senzațional, s-au desprins decisiv încă din cea de-a doua repriză, scor 6-2, și au furnizat prima surpriză din această ediție a Campionatului Național de hochei pentru seniori. Au marcat pentru învingători: Martynov (3 goluri), Remus Gheorghe (2 g), Nyika (1 g). CSM Galați a urcat pe locul 4 în clasament, cu 12 puncte.

Lotul CSM Galați: Olaru, Enache – linia 1: Berdilă, Boldizsar, Nyika, Krasnozhon, Martynov; linia 2: Szocs, Benedek, Corneanu, Karpenko, R. Gheorghe; linia 3: Raduly, Popescu, Maftei, C. Gheorghe, Bandrabur; linia 4: Szopos, Kyrychenko, Caranfil, Rusu.

Ierarhia realizatorilor este condusă de trioul:

  1. Nyika – 15 puncte (10 goluri + 5 pase)
  2. Martynov – 12 puncte (6+6)
  3. Krasnozhon – 12 puncte (1+11)

CSM Galați va juca următoarele trei meciuri în deplasare: ACSH Fenestela 68 (27 octombrie), CSA Steaua București (1 noiembrie), CSM Corona Brașov (10 noiembrie) și va reveni acasă pe 13 noiembrie pentru returul cu Fenestela 68.

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp
Upvote0PointsDownvote

0 Votes: 0 Upvotes, 0 Downvotes (0 Points)

0In Love0Happy0Not Sure0OMG0Angry0Sad0LOL0Cry0Silly0Crazy

Leave a reply

Articole similare

Previous Post

Next Post

SONDAJ DE OPINIE

Ce este cel mai important pentru dumneavoastră la Faleza Dunării din Galaţi?

315 voturi MonitorulDeGalati.ro
Follow
Caută
Derulați în sus
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...

Adaugă-ne ca sursă în Google Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Whatsapp