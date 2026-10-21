Victorie de senzație: Hocheiștii de la CSM Galați au învins campioana ACSH Gheorgheni

CSM Galați traversează fără nicio îndoială o perioadă fastă. La 48 de ore după ce a învins CSA Steaua București, echipa gălățeană pregătită de Cătălin Berdilă și Vitalii Kyrichenko a revenit pe gheața Patinoarului Dunărea și a obținut o victorie de senzație în fața campioanei en-titre, ACSH Gheorgheni, scor final: 6-4 (2-1, 3-1, 1-2).

Dunărenii au jucat senzațional, s-au desprins decisiv încă din cea de-a doua repriză, scor 6-2, și au furnizat prima surpriză din această ediție a Campionatului Național de hochei pentru seniori. Au marcat pentru învingători: Martynov (3 goluri), Remus Gheorghe (2 g), Nyika (1 g). CSM Galați a urcat pe locul 4 în clasament, cu 12 puncte.

Lotul CSM Galați: Olaru, Enache – linia 1: Berdilă, Boldizsar, Nyika, Krasnozhon, Martynov; linia 2: Szocs, Benedek, Corneanu, Karpenko, R. Gheorghe; linia 3: Raduly, Popescu, Maftei, C. Gheorghe, Bandrabur; linia 4: Szopos, Kyrychenko, Caranfil, Rusu.

Ierarhia realizatorilor este condusă de trioul:

Nyika – 15 puncte (10 goluri + 5 pase) Martynov – 12 puncte (6+6) Krasnozhon – 12 puncte (1+11)

CSM Galați va juca următoarele trei meciuri în deplasare: ACSH Fenestela 68 (27 octombrie), CSA Steaua București (1 noiembrie), CSM Corona Brașov (10 noiembrie) și va reveni acasă pe 13 noiembrie pentru returul cu Fenestela 68.