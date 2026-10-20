Val de comentarii negative pe internet, tensiuni, gărzi lipsă și supraaglomerare la UPU de la Spitalul Județean Galați

Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați trece printr-o perioadă critică, marcată de un volum uriaș de pacienți, lipsă de personal pe anumite specialități și un val fără precedent de reacții agresive apărute în mediul online și resimțite direct la cabinetele de triaj.

În cadrul unei conferințe de presă organizate de conducerea unității medicale, echipa de conducere și cadrele medicale au prezentat situația reală din spital și motivele din spatele timpilor lungi de așteptare.

„Această conferință de presă a fost organizată de conducerea acestui spital pentru a prezentat o serie de clarificări privind activitatea secției UPU-SMURD, modul de funcționare a serviciului de urgență și provocările generate de un număr foarte mare de pacienți care se adresează Unității de Primiri Urgențe. Această decizie de a organiza conferința de presă a fost luată în urma unei intensificări de comentarii negative apărute în mediul online. Tocmai de aceea considerăm că este necesar ca aceste discuții să nu se poarte în mediul online, ci să fie raportate la realitatea medicală, la volumul de activitate și la responsabilitățile pe care echipa noastră a secției UPU-SMURD le îndeplinește zi de zi”, a declarat Dr. Liliana Dragomir, Medic Șef UPU-SMURD Galați.

Medicul a explicat cum funcționează triajul și de ce modul în care sosesc pacienții nu garantează ordinea intrării la consultație.

„Este important de înțeles că modalitatea prin care un pacient ajunge la UPU nu înseamnă neapărat că va intra mai repede sau mai puțin repede față de alt pacient. Și pe înțelesul tuturor aș da un exemplu: dacă un pacient vine transportat de către ambulanță pentru o afecțiune minoră și în același timp cu acesta va ajunge în zona de triaj un pacient cu simptomatologie clară de infarct de miocard, însă care vine cu mijloace proprii, da? Care credeți că va fi preluat primul? Evident că cel care vine cu simptomatologie clară de infarct de miocard, chiar dacă nu a venit adus de către ambulanță”, a adăugat Dr. Liliana Dragomir.

Statistica prezentată arată că o mare parte dintre prezentări nu reprezintă Urgențe Majore.

„Până la data de 15 octombrie, în Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului nostru au fost aproximativ 57.000 de prezentări. Ce înseamnă asta? Mult, puțin? Înseamnă destul. Însă ce vreau să accentuez este faptul că dintre aceștia un procent de aproximativ 35%, adică un număr de 19.950 de pacienți, au intrat în categoriile de non-urgențe. Astfel încât toți acești pacienți, dincolo de faptul că noi nu vom refuza pe nimeni, toți acești pacienți ar fi putut să fie foarte bine gestionați prin medicul de familie sau prin ambulatoriul de specialitate. O altă cifră pe care aș vrea să v-o aduc la cunoștință este că dintre aceștia aproximativ 30.000 de pacienți au fost, adică 52%, au fost pacienți de cod verde, adică practic urgențe cu gravitate redusă. In consecință, ce se întâmplă? Iarăși nu este nicio noutate, apare supraaglomerarea UPU. Iar supraaglomerarea UPU nu a fost observată doar la nivelul spitalului nostru județean, ci la nivelul tuturor unităților de primiri urgențe de la nivel național. Comparativ cu anul 2020, când au fost aproximativ 58.000 de prezentări, în anul 2023 s-a ajuns la un număr de 70.300 de prezentări. Și așa cum am menționat anterior, până la 15 octombrie s-a ajuns la un număr de 57.000 de prezentări. Dacă mergem în ritmul ăsta, cu siguranță vom depăși cu mult 70.000 de prezentări pe an”, a explicat șefa UPU-SMURD Galați.

Tensiunea generată în spațiul public afectează direct personalul care lucrează sub presiune.

„În ceea ce privește totuși — pentru că comentariile au fost sincer, din punctul meu de vedere, dureroase, pentru că știu ce înseamnă activitatea din secția de primiri urgențe —, am observat între ele că identitatea autorilor nu a putut fi stabilită cu claritate, tocmai de aceea valul acesta de ură nu m-a împiedicat să pun întrebarea: care sunt intențiile adevărate ale autorilor? Pentru că totuși noi vrem să ne facem treaba, noi vrem totuși să fim lăsați să ne facem treaba. Pentru că, secundar acestor postări, personalul secției Unității de Primiri Urgențe mi-a semnalat că a constatat o intensificare a manifestărilor agresive verbal, cel puțin de sâmbătă încoace chiar este o escaladare a acestui tip de manifestări. Iar pe lângă presiunea și responsabilitatea pe care o avem prin specificul activității noastre, deja este prea mult. Solicităm astfel ca activitatea noastră să fie înțeleasă, să fie evaluată în mod obiectiv, cu luarea în considerare, bineînțeles, a complexității cazurilor, a resurselor disponibile și a responsabilităților pe care încercăm să le îndeplinim, totul pentru pacienții din Galați și din județele limitrofe și nu numai”, a completat Dr. Liliana Dragomir.

Referitor la acoperirea liniilor de gardă, conducerea spitalului a oferit detalii concrete.

„Pentru specialitatea de Cardiologie, doar două zile sunt neacoperite. Iar pentru Diabet, la Diabet nu am avut niciodată linie de gardă, deci este acoperită de linia de gardă de la Medicală, care are mai ales… ce vă pot spune, că avem două linii de gardă pe Medicală”, a precizat Alina Dobrea, managerul Spitalului Județean.

Problema comunicării dintre personalul medical și pacienți este una recunoscută deschis de conducere.

„Într-adevăr, trebuie să vorbim despre problema comunicării. Și când vorbim despre problema comunicării, trebuie să ne mai asumăm și niște lucruri, și ni le asumăm. E adevărat că colectivul de la UPU este un colectiv mare, care este și el supus unui stres zilnic. E adevărat că există și deficiențe, și pentru asta noi, de fiecare dată, încercăm să facem niște ședințe. Mâine va fi o ședință cu tot UPU-ul, în care încercăm să vedem care sunt nemulțumirile lor, care sunt, până la urmă, care sunt și eforturile pe care le depun, dar în același timp, să dăm niște recomandări și să stabilim niște măsuri de remediere, pentru că într-adevăr există și greșeli. Și greșelile se referă de cele mai multe ori nu la pasiunea cu care ne facem treaba, ca medici, ca asistenți, ci la partea de comunicare. Într-adevăr, aici mai avem mult de lucrat, dar haideți să vedem că în orice instituție lucrurile nu sunt doar albe și negre și avem și multe lucruri pe care trebuie să le remediem. Vreau să spun că întâlnirea de mâine va stabili ce-și dorește… ce-și dorește această echipă de la… ce așteaptă echipa de la conducere, cum putem noi să le întindem mâna pentru partea asta de comunicare, iar pentru partea medicală, totuși aș vrea să mă întorc, pentru că am reușit să aud întrebările și cred că ar trebui și sunt în măsură să răspund la ele. Toate liniile de gardă pe care le vedeți în Spitalul Clinic Județean de Urgență Galați sunt la maxim. Asta este normativa, asta este legislația. Nu putem la numărul total de paturi să avem mai multe linii de gardă. Asta este un prim lucru pe care nu-l remediem noi, ci trebuie să-l remedieze legea”, a declarat dr. Carina Voinescu, director medical.

În privința investigațiilor imagistice din timpul nopții și din weekend, radiografiile și CT-urile sunt interpretate prin telemedicină de la Timișoara, în lipsa unui radiolog fizic în spital în acel interval.

„Din punct de vedere al radiologiei, aș vrea totuși să fac o observație. Suntem totuși cu un pas în Europa mai aproape de țările care au implementat inteligența artificială în domeniul radiologiei de mult. Suntem de acum 4 sau 5 ani, nici nu mai țin minte de când, al doilea spital din țară care, înainte de a se pune la punct legislația vizavi de radiologia la distanță, am făcut acest contract, care contract este un contract preferențial pentru că eram printre promotorii radiologiei la distanță și avem două linii de gardă. Asta înseamnă că doi medici radiologi că stau la Timișoara sau că stau jos la subsol în camera lor la spital și dau rezultatele este fix același lucru, numai că marele avantaj al medicinii de urgență este că beneficiază de două linii de gardă care sunt în afara celor aprobate de legiuitor și care sunt doar pe un contract care înseamnă pentru noi niște eforturi financiare mari, dar nu ne plângem, le facem în folosul pacientului. Eu cred că este totuși în avantajul pacienților noștri, fie că ei sunt de la Suceava, fie că ei sunt de la Constanța, fie că ei sunt de la Bacău și așa mai departe. Încercăm să facem toate eforturile pentru a le asigura toate specialitățile. Iar din punct de vedere al liniilor de gardă, în continuare vă repet, sunt la maxim, sunt asigurate toate specialitățile, diabetul nu este în linie… n-a fost niciodată în linie de gardă, iar medicul internist are acoperirea acestuia pe lege în a asigura specialitatea de diabet și nu numai”, a explicat tot directorul medical, dr. Carina Voinescu.

Completări privind citirea imaginilor medicale la distanță au fost aduse și de conducerea UPU.

„Vizavi de interpretările care se dau de la distanță prin teleradiologie: și acolo, în spatele unei gărzi, există un medic. Adică tot nu ar putea cumva să elibereze rezultate interpretări pentru că tot de o persoană depinde. Și evident, așa cum am zis, faptul că toată activitatea este în dinamică și poate dacă un pacient, să zicem, vine pentru un vertij, beneficiază de o recomandare, un CT cranio-cerebral, și între timp apare o traumă severă, chiar dacă, da?, chiar dacă aceluia așteaptă, va aștepta în continuare. Și astfel încât așteaptă în primul rând că este prioritizat altcineva și prioritizat va fi și la interpretare, adică… Și într-adevăr, există acești timpi suplimentari, timpi care cresc. Noi înțelegem, știm ce se întâmplă acolo, dar chiar nu avem cum să facem atâta timp… atâta timp cât apare această supraaglomerare. Sunt momente ale zilei mai lejere, dar sunt momente ale zilei în care suntem copleșiți. Facem față, gestionăm situațiile, am fost formați, să zic așa, pentru asta, și ăsta este serviciul și specialitatea pe care ne-am ales-o”, a concluzionat Dr. Liliana Dragomir.

Deși problemele spitalului sunt complexe, unele vechi și altele noi, este puțin probabil ca ele să poată fi rezolvate doar de o singură parte fără colaborare și înțelegere reciprocă.