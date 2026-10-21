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    Vânt puternic și ploi în toată țara: Alertă meteo de la ANM valabilă până vineri

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Vânt puternic și ploi în toată țara: Alertă meteo de la ANM valabilă până vineri

Cătălin Mihai MOGAȘtirea zilei21.10.2026

ploaie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 21 octombrie, ora 10:00 – 23 octombrie, ora 10:00. Meteorologii avertizează că urmează două zile caracterizate de intensificări temporare ale vântului și ploi moderate cantitativ în cea mai mare parte a teritoriului.

Miercuri, vântul va sufla cu putere în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, iar joi rafalele se vor extinde pe arii restrânse, în special în estul, centrul și vestul țării. În zonele joase, viteza vântului va atinge în general 40…50 km/h, în timp ce pe crestele montane înalte rafalele vor depăși 70 km/h.

Începând din noaptea de miercuri spre joi, precipitațiile se vor extinde treptat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia și local în Muntenia, urmând ca pe parcursul zilei de joi să plouă în majoritatea regiunilor. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar izolat se pot înregistra descărcări electrice și căderi de grindină.

Cele mai mari cantități de apă sunt prognozate în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali. În aceste zone, prin acumulare sau în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10…20 l/mp și izolat vor depăși 30…35 l/mp.

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