Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a prelungit atenţionarea meteorologică COD GALBEN pentru judeţul Galaţi, unde vântul va continua să aibă intensificări, viscolind zăpada deja depusă.

Potrivit ANM, în intervalul 29 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 20:00, “în sudul Moldovei, Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, viscolind zăpada deja depusă şi determinând scăderea vizibilităţii”.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

Până când vor continua ninsorile

În Moldova ninsorile vor continua până în dimineaţa zilei de duminică (29 noiembrie), iar din această după-amiază va ninge şi în regiunile sudice şi se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5…15 cm şi izolat de peste 25 cm.

Vântul va avea intensificări în regiunile sud-estice şi sudice, precum şi în zona Carpaţilor de Curbură cu viteze la rafală în general de 50…70 km/h, temporar vor fi asociate cu ninsoare, va fi viscol şi vizibilitate scăzută.

Vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, astfel că în noaptea de sâmbătă spre duminică (28/29 noiembrie) minimele vor fi negative în cea mai mare parte a ţării, cu cele mai mici valori (în jurul a -12 grade) în estul Transilvaniei, iar duminică (29 noiembrie), maximele se vor menţine negative în est, sud şi centru (cu cele mai mici valori în nordul Moldovei şi în depresiuni (valori în jurul -6 grade).

“Până la mijlocul săptămânii viitoare vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineaţa şi noaptea în nordul, centrul, estul şi local în sudul ţării, unde temperaturile minime vor fi în general de -16….-14 grade. Temperaturile maxime vor fi negative în cea mai mare parte a ţării şi se vor încadra în general între -6 şi 4 grade”, informează Administraţia Naţională de Meteorologie.

Cum va fi vremea astăzi la Galaţi

Judeţul Galaţi se află astăzi sub atenţionare meteorologică COD GALBEN. În intervalul 28 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 10:00, în sudul Moldovei, Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

În primele ore ale intervalului în judeţele Vrancea, Galaţi şi Brăila, iar după orele amiezii în judeţele Giurgiu, Călăraşi, Ilfov şi local în judeţele Ialomiţa şi Constanţa, precum şi în municipiul Bucureşti intensificările de vânt vor fi asociate temporar cu ninsoare (cantităţi de 5…10 l/mp), va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 m.

Se va depune strat de zăpadă neuniform cu grosimi în general de 5…10 cm, conform alertei ANM.