Ziua Armatei Române, sărbătorită cu emoție la Galați: Evocări istorice și omagiu adus generalilor martiri

Filiala Județeană Galați a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Al. I. Cuza” (ANCMRR) a organizat joi, 22 octombrie 2026, la Cercul Militar Galați, o serie de manifestări de suflet dedicate Zilei Armatei Române.

Programul a debutat în curtea instituției, în fața troiței în stil maramureșean ridicate în anul 2010. Aici, preotul garnizoanei, lt.col. Paul Zaharia, a oficiat o slujbă religioasă profundă pentru pomenirea eroilor neamului, a martirilor militari din închisori și a camarazilor decedați. După momentele de reculegere, în cadrul cărora s-au depus flori și s-au aprins candele, participanții s-au retras în sala de festivități pentru adunarea solemnă, deschisă prin intonarea Imnului de Stat.

Evenimentul s-a bucurat de prezența unor invitați de seamă din rândul structurilor active și administrative. Printre aceștia s-au numărat lt.col. Cristian Matache (comandantul CSIL Smârdan), lt.col. Vasile Mitrea (comandantul CMJ Galați) și vicepreședintele Consiliului Județean, Mitică Sandu, alături de președinții asociațiilor de rezerviști din MAI și SRI.

„A fost o onoare să exercit această responsabilitate și o experiență profesională pe care o închei cu respect față de instituție”, a deschis adunarea președintele filialei, cdor.(rtr) Asofronie Constantin, care a prezentat ordinea de zi.

Pagini de istorie și destinul tragic al generalilor martiri

Partea a doua a manifestării a fost dedicată unor ample evocări istorice. Gl.bg.(rtr) Constantin Antohe a vorbit despre semnificațiile profunde ale zilei de 25 octombrie, în timp ce gl.bg.(rtr) dr. Ion Vulpe a descris acțiunile militare din octombrie 1944 pentru eliberarea Ardealului de Nord. Un moment deosebit de tulburător l-a reprezentat prezentarea volumului „Uciși, dar neînfrânți”, o lucrare semnată de col.(rtr) Remus Macovei, care detaliază destinele dramatice a 25 de generali români — printre care și gălățeni — răpuși în închisorile regimului stalinist.

Reprezentanții filialei au subliniat importanța acestui demers:

„La fiecare adunare importantă a filialei sunt prezentate astfel de biografii dramatice ale generalilor martiri, pentru ca jertfa lor să nu fie uitată”. De asemenea, contraamiralul (r) Cornel Rogozan a susținut evocarea „22 octombrie 1860 – Începutul Marinei Militare Române moderne. Un singur fluviu, o singură Flotilă”, marcând 166 de ani de la înființarea acestei arme de către domnitorul Cuza.

Recunoaștere pentru colegi și realitățile sistemului actual

Adunarea a continuat cu premierea colegilor născuți în luna octombrie, cărora le-au fost oferite plachete, medalii și diplome aniversare. Totuși, în ciuda atmosferei festive, conducerea a punctat cu regret un aspect administrativ:

„Din păcate, din mai 2024 nu s-au mai aprobat avansări în grad la nivelul filialei noastre”.

În încheiere, președintele a prezentat o informare legată de situația armatei române de astăzi în cadrul structurilor NATO și a anunțat cele două mari evenimente publice la care filiala va fi reprezentată pe 25 și 26 octombrie, activitățile finalizându-se cu o masă colegială.

Foto: Facebook – ANCMRR Filiala Jud. Galați – Pensionari militari MApN