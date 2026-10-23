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    Marius Celmare a demisionat din funcția de subprefect al județului Galați, în urma schimbării de la Guvern

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Marius Celmare a demisionat din funcția de subprefect al județului Galați, în urma schimbării de la Guvern

Cătălin Mihai MOGAPolitica23 octombrie 2026

Marius Celmare a demisionat din funcția de subprefect al județului Galați, în urma schimbării de la Guvern

Marius Constantin Celmare și-a înaintat astăzi oficial demisia din funcția de subprefect al județului Galați. Numit în funcție la sfârșitul lunii aprilie a acestui an cu susținerea USR, venind din mediul antreprenorial, acesta a ales să își încheie mandatul.

Retragerea sa din funcție survine pe fondul schimbărilor de la nivel guvernamental și al retragerii oficiale a USR din structurile executive, după ce în primăvară formațiunea preluase această poziție în urma demisiilor reprezentanților PSD.

Printr-o informare publică, Celmare a transmis:

„Astăzi, 23 octombrie 2026, mi-am înaintat demisia din funcţia de subprefect al judeţului Galaţi. A fost o onoare să exercit această responsabilitate şi o exprienţă profesională pe care o închei cu respect faţă de instituţie şi faţă de oamenii alături de care am colaborat”.

Fostul subprefect a ținut să mulțumească echipei și comunității locale pentru perioada petrecută la conducerea instituției.

„Le mulţumesc tuturor celor care mi-au acordat încrederea şi sprijinul lor. Un capitol se încheie, dar dorinţa de a contribui la binele comunităţii rămâne aceeaşi. Mergem înainte!”, a mai adăugat Marius Constantin Celmare în mesajul său de retragere.

Susținere din partea echipei politice

Reacția reprezentanților formațiunii politice care l-a susținut nu a întârziat să apară. Deputatul USR de Galați, Bogdan Rodeanu, a subliniat că această decizie reprezintă o asumare corectă a valorilor echipei:

„Este un act de demnitate politică pe care mi-l asum în acest moment, din respect pentru mandatul şi încrederea politică ce mi-au fost acordate pentru exercitarea aceastăi funcţii”, a precizat acesta, citându-l pe fostul subprefect.

Rodeanu a adăugat că Marius Celmare a beneficiat de încrederea deplină a filialei pe tot parcursul activității sale.

Echipa de conducere a ținut să își exprime recunoștința pentru lunile în care acesta a gestionat problemele județului în cadrul Prefecturii.

„Apreciem seriozitatea şi responsabilitatea cu care şi-a făcut treaba, implicarea în buna funcţionare a instituţiilor din judeţ şi, mai ales, atenţia acordată problemelor gălăţenilor. Îi mulţumim lui Marius pentru întreaga sa activitate ca subprefect şi pentru felul în care a reprezentat, din această poziţie, cetăţenii judeţului Galaţi şi operatorii economici în relaţia cu instituţiile guvernamentale din judeţ. Continuăm împreună!”, a conchis parlamentarul gălățean.

Marius Celmare a demisionat din funcția de subprefect al județului Galați, în urma schimbării de la Guvern

Foto: Facebook – Bogdan Rodeanu

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