Cine sunt câștigătorii Festivalului Național de Comedie Galați 2026. Teatrul din Sfântu Gheorghe și producțiile locale, marii premiați ai ediției aniversare

Cea de-a XXXVII-a ediție a Festivalului Național de Comedie s-a încheiat duminică seară, 18 octombrie 2026, la Casa de Cultură a Studenților Galați. Evenimentul din acest an a avut o însemnătate istorică deosebită, marcând împlinirea a 50 de ani de la prima ediție a festivalului, înființat la Galați în 1976 sub numele de Colocviul despre Arta Comediei, fiind primul de acest fel organizat de un teatru din România.

Ediția aniversară a stat sub semnul nostalgiei epocii industriale, elementele vizuale din tablă făcând trimitere directă la istoria Combinatului Siderurgic și a comunității locale.

Timp de nouă zile, festivalul organizat de Teatrul Dramatic Fani Tardini a reunit sute de invitați și aproximativ 3.000 de spectatori. Programul a inclus nouă spectacole în concurs, selecționate de criticul Doru Mareș, un spectacol de gală și three momente speciale HOP-COMEDIA.

Această secțiune dedicată tinerilor actori le-a adus în fața publicului gălățean pe premiatele Galei HOP 2026: Alexandra Răduță (Marele Premiu), Ioana Cojocărescu (Cea mai bună actriță) și Alexia Maria Mocănescu (Premiul special al juriului).

Juriul festivalului, prezidat de regizorul Theodor-Cristian Popescu, alături de criticul Oltița Cîntec și actorul Marius Florea-Vizante, a decis marii câștigători ai acestei ediții. Spectacolul Furtuna (Teatrul Tamási Áron Sfântu Gheorghe, regia Bodo Viktor) a fost intensiv premiat pentru prospețimea expresivității estetice, regie și interpretarea actorului Kónya-Ütő Bence.

Galațiul a fost și el pe podium prin Teatrul pe Țeavă, premiat pentru curajul reinterpretării textului lui Caragiale în Încă o noapte furtunoasă și pentru forța compoziției actriței Elena Ghinea, dar și prin Teatrul Fani Tardini, datorită actorului Radu Horghidan. De asemenea, Teatrul de Stat Constanța a primit un premiu de grup pentru spectacolul O insulă.

În mod tradițional, trupa de actori a Teatrului Dramatic Fani Tardini Galați a oferit două distincții speciale cu valoare simbolică. Premiul Grig Dristaru a fost acordat actriței Blanca Doba (pentru rolul din Omul care aduce ploaia, Teatrul Maria Filotti Brăila), în timp ce Premiul Mihai Mihail i-a revenit actriței Janka Korodi (pentru rolul Ariel din Furtuna, Teatrul Tamási Áron Sfântu Gheorghe).