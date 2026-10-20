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    Cine sunt câștigătorii Festivalului Național de Comedie Galați 2026. Teatrul din Sfântu Gheorghe și producțiile locale, marii premiați ai ediției aniversare

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Cine sunt câștigătorii Festivalului Național de Comedie Galați 2026. Teatrul din Sfântu Gheorghe și producțiile locale, marii premiați ai ediției aniversare

Cătălin Mihai MOGAComunitate20 octombrie 2026

Cine sunt câștigătorii Festivalului Național de Comedie Galați 2026. Teatrul din Sfântu Gheorghe și producțiile locale, marii premiați ai ediției aniversare

Cea de-a XXXVII-a ediție a Festivalului Național de Comedie s-a încheiat duminică seară, 18 octombrie 2026, la Casa de Cultură a Studenților Galați. Evenimentul din acest an a avut o însemnătate istorică deosebită, marcând împlinirea a 50 de ani de la prima ediție a festivalului, înființat la Galați în 1976 sub numele de Colocviul despre Arta Comediei, fiind primul de acest fel organizat de un teatru din România.

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Ediția aniversară a stat sub semnul nostalgiei epocii industriale, elementele vizuale din tablă făcând trimitere directă la istoria Combinatului Siderurgic și a comunității locale.

Timp de nouă zile, festivalul organizat de Teatrul Dramatic Fani Tardini a reunit sute de invitați și aproximativ 3.000 de spectatori. Programul a inclus nouă spectacole în concurs, selecționate de criticul Doru Mareș, un spectacol de gală și three momente speciale HOP-COMEDIA.

Această secțiune dedicată tinerilor actori le-a adus în fața publicului gălățean pe premiatele Galei HOP 2026: Alexandra Răduță (Marele Premiu), Ioana Cojocărescu (Cea mai bună actriță) și Alexia Maria Mocănescu (Premiul special al juriului).

Juriul festivalului, prezidat de regizorul Theodor-Cristian Popescu, alături de criticul Oltița Cîntec și actorul Marius Florea-Vizante, a decis marii câștigători ai acestei ediții. Spectacolul Furtuna (Teatrul Tamási Áron Sfântu Gheorghe, regia Bodo Viktor) a fost intensiv premiat pentru prospețimea expresivității estetice, regie și interpretarea actorului Kónya-Ütő Bence.

Galațiul a fost și el pe podium prin Teatrul pe Țeavă, premiat pentru curajul reinterpretării textului lui Caragiale în Încă o noapte furtunoasă și pentru forța compoziției actriței Elena Ghinea, dar și prin Teatrul Fani Tardini, datorită actorului Radu Horghidan. De asemenea, Teatrul de Stat Constanța a primit un premiu de grup pentru spectacolul O insulă.

În mod tradițional, trupa de actori a Teatrului Dramatic Fani Tardini Galați a oferit două distincții speciale cu valoare simbolică. Premiul Grig Dristaru a fost acordat actriței Blanca Doba (pentru rolul din Omul care aduce ploaia, Teatrul Maria Filotti Brăila), în timp ce Premiul Mihai Mihail i-a revenit actriței Janka Korodi (pentru rolul Ariel din Furtuna, Teatrul Tamási Áron Sfântu Gheorghe).

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