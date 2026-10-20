Cum au reacționat gălățenii la cutremurul de 4,8 grade și ce a surprins o cameră de supraveghere dintr-un apartament

Cutremurul de 4,8 grade pe scara Richter, produs luni la amiază în zona Vrancea-Buzău, a generat un val puternic de reacții în rândul gălățenilor. Seismul a fost resimțit destul de intens în municipiul Galați, în special de locuitorii care se aflau la etajele superioare ale blocurilor sau în clădiri de birouri. Rețelele sociale s-au umplut instantaneu de mesaje de la oameni speriați care au simțit cum pământul fuge de sub picioare și au vrut să afle rapid ce s-a întâmplat.

Postarea de pe pagina de Facebook a Monitorului de Galați a strâns rapid sute de comentarii în care cititorii au descris momentele de panică și modul în care s-a propagat unda seismică. Oamenii din diverse cartiere ale orașului, dar și din județ, au confirmat că mișcarea a fost una neobișnuit de intensă. Mărturiile lăsate de cititori vorbesc de la sine:

„Destul de puternic! Unda seismică a fost întâi pe verticală, iar apoi și pe orizontală, la câteva secunde după cea verticală! M-am speriat îngrozitor!” „S-a simțit bine la etajul 4, Țiglina 1, Galați. Se zguduia mobila cam tare.” „Daaa, cu foarte mult zgomot, s-a simțit bine la Galați!”

Gălățenii au relatat că în cartierul Țiglina 1, la etajele 3 și 4, mobila s-a zguduit destul de tare, iar seismul a fost însoțit de un zgomot puternic. De asemenea, mișcarea tectonică a fost raportată ca fiind foarte explicită și de locuitorii din localitățile Vânători sau Schela.

O cameră de supraveghere a surprins momentul

Pe lângă mesaje, un cititor a trimis pe adresa redacției o filmare extrem de grăitoare surprinsă de o cameră de supraveghere amplasată în holul unui apartament din Galați.

Pe imagini se observă clar cum, la ora 11:52, structura blocului începe să tremure în urma undei seismice, iar hainele agățate în cuier încep să se balanseze vizibil din cauza trepidațiilor. Vibrația a fost atât de evidentă încât a zdruncinat ușor și restul obiectelor din jur, oferind o dovadă clară a momentului în care cutremurul a lăsat urme vizibile în orașul nostru.

Mărturiile adunate arată că panica a fost accentuată de felul în care s-a simțit mișcarea. Unul dintre cititori a explicat că unda seismică s-a manifestat mai întâi pe verticală, fiind urmată la câteva secunde de o mișcare pe orizontală, fapt care i-a speriat groaznic pe cei surprinși în locuințe.

Pe site-ul publicației noastre, un alt gălățean aflat pe un pat de spital a povestit că a simțit timp de câteva secunde cum patul se mișcă sub el. Din fericire, totul a fost de scurtă durată, iar oamenii s-au liniștit rapid după trecerea undei de șoc.