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    Peste 550 de amenzi și zeci de permise reținute în doar o săptămână de polițiștii rutieri din Tulcea

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Peste 550 de amenzi și zeci de permise reținute în doar o săptămână de polițiștii rutieri din Tulcea

Maria ROMANIŢĂRegional21.10.2026

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Polițiștii rutieri au desfășurat o serie de acțiuni intense pe șosele în perioada 12–18 octombrie 2026, cu scopul de a preveni accidentele de circulație și de a impune respectarea regulilor. Activitățile de control au vizat în mod special combaterea excesului de viteză, creșterea disciplinei rutiere și prevenirea oricăror abateri grave care pot pune în pericol siguranța participanților la trafic.

În urma acestor controale desfășurate timp de o săptămână, oamenii legii au aplicat în total 552 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, cele mai multe, respectiv 240 de amenzi, au fost date pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

De asemenea, polițiștii au sancționat 59 de conducători auto pentru neportul centurii de siguranță, 9 pentru utilizarea telefonului mobil la volan, în timp ce 244 de amenzi au fost aplicate pentru alte abateri de la normele rutiere.

Pe lângă sancțiunile financiare, polițiștii au reținut 48 de permise de conducere. Dintre acestea, 18 permise au fost suspendate din cauza depășirii limitelor de viteză, iar 30 pentru alte nereguli comise în trafic. Valoarea totală a amenzilor aplicate în cadrul acestei acțiuni de amploare se ridică la suma de 343.440 de lei.

Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a anunțat că aceste controale vor continua pentru reducerea riscului de accidente.

„Recomandăm conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să poarte centura de siguranță și să nu utilizeze telefonul mobil în timpul conducerii autovehiculelor”, au transmis reprezentanții instituției.

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