DNA Galaţi: Fonduri europene pentru un service auto din Galaţi obţinute cu acte false

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) – Serviciul Teritorial Galaţi au trimis în judecată doi administratori de firme, acuzaţi de implicare într-o schemă prin care ar fi fost obţinute ilegal fonduri europene destinate înfiinţării şi dotării unui service auto în municipiul Galaţi.

Principalul inculpat, T. I., administrator şi asociat unic al firmei beneficiare a finanţării, este acuzat de folosirea de documente false pentru obţinerea fondurilor europene, fals în înscrisuri, fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos. Cel de-al doilea inculpat, P. C., administratorul unei firme şi rudă a primului, este acuzat de complicitate la obţinerea ilegală a finanţării şi de fals în înscrisuri.

Oferte de preţ care ar fi fost fabricate

Potrivit anchetatorilor, T. I. a urmat un curs de competenţe antreprenoriale în cadrul proiectului „SUCCES: Studiile Universitare, Calea către Antreprenoriat Eficient şi Sustenabil”. Ulterior, planul său de afaceri pentru înfiinţarea unui service auto în Galaţi a fost selectat pentru finanţare. Pentru a obţine o parte din bani, acesta ar fi pus la punct un mecanism prin care firma administrată de ruda sa ar fi fost prezentată drept furnizor al echipamentelor necesare atelierului, deşi societatea respectivă nu avea ca obiect de activitate producerea sau importul unor asemenea bunuri.

În perioada 1 iulie 2022 – 30 iulie 2023, administratorul ar fi depus documente întocmite în fals, între care trei oferte de preţ atribuite aparent unor societăţi comerciale, un proces-verbal de selecţie a ofertelor, o factură şi un proces-verbal de recepţie şi punere în funcţiune a echipamentelor. Documentele ar fi creat aparenţa că au fost respectate procedurile de achiziţie şi că bunurile necesare service-ului au fost cumpărate şi puse în funcţiune. În baza lor, firma ar fi obţinut aprobarea la plată a unei tranşe de finanţare în valoare de 40.565 de lei.

Banii au fost retraşi din contul rudei

Anchetatorii susţin că, în perioada 21 iunie – 31 iulie 2023, după ce banii au ajuns într-un cont bancar aparţinând lui P. C., primul inculpat ar fi accesat fără acordul titularului sistemul informatic al băncii şi ar fi efectuat mai multe retrageri de numerar, în valoare totală de 40.600 de lei. Ulterior, pentru a ascunde faptul că nu mai erau respectate obligaţiile asumate prin contractul de finanţare, acesta ar fi introdus în mod repetat date nereale în platforma informatică folosită de asociaţia responsabilă de implementarea şi monitorizarea proiectului. Prin aceste operaţiuni, ar fi creat aparenţa că service-ul auto funcţiona inclusiv în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2026. În realitate, potrivit DNA, atelierul îşi încetase activitatea la sfârşitul anului 2023.

Procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aparţinând principalului inculpat şi societăţii sale, pentru a proteja eventualele interese patrimoniale legate de cauză. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Galaţi.

Trimiterea în judecată reprezintă etapa în care procurorii sesizează instanţa cu acuzaţiile formulate în urma anchetei. Cei doi inculpaţi beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, iar acuzaţiile urmează să fie analizate de judecători.