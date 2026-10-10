Oţelul Galaţi a jucat în 10 timp de 40 minute şi a pierdut la limită cu FCSB. La 0-0, Pedro Nuno a irosit o ocazie uriaşă de gol

Oţelul Galaţi a jucat sâmbătă seara pe Arena Naţională cu FCSB în cea de-a 11-a rundă din Superliga la fotbal. Cele două combatante s-au prezentat cu antrenori noi, Laurenţiu Reghecampf respectiv portughezul Rui Duarte şi au încercat să depăşească perioada dificilă pe care au trversat-o înainte de întrerupere. Echipa bucureşteană a avut lovitura de start şi a pus presiune de la început încercând să impună ritmul. Prima oportunitate le-a aparţinut oţelarilor după un sfert de oră, Ciobanu a executat fără efect o lovitură liberă de la 30 metri. Replica gazdelor a venit în min.18 dar cursa impetuoasă a lui Pădurariu a ocolit poarta. Lovitura de cap a lui Cisotti (min.29) a fost reţinută cu siguraţă de Dur-Bozoancă. FCSB a fost ceva mai periculoasă şi Duarte (min.37) a reluat imprecis lovitura liberă executată de Korenica.

Repriza secundă a început cu acelaşi scenariu. FCSB-ul a intrat hotărâtă dar cea mai mare ocazie de gol i-a aparţinut lui P.Nuno (min.50) care a reluat excelent centrarea lui Silva dar Târnovanu a salvat în extremis. Oţelul a rămas în 10 oameni după ce Sylla, care avea un cartonaş galben încă din min.4, a văzut direct cartonaş roşu pentru un faul grosolan. Rui Duarte a mutat imediat şi i-a introdus pe Zator şi Bălănică. Cu un om în plus, FCSB-ul a condus ostilităţile, a dominat şi firesc a deschis scorul în min.65 când centrarea lui Creţu a fost reluată cu capul în plasă de Stoian. Oţelul a riscat şi a trecut pe lângă egalare prin Silva (min.70) a cărui şut a fost respins din apropierea liniei porţii. Tabela de arcaj nu s-a mai modificat şi echipa gălăţeană înregistrează a patra înfrângere consecutivă.

Rezultat final: FCSB – Oţelul Galaţi 1-0 (0-0)

Antrenorul Rui Duarte a folosit formula: Dur-Bozoancă -Sylla, Christopoulos, Iacob, Silva -Ciobanu (min.80 Paulino), Brito (min.90 Aftene), P.Nuno (min.90 Cr.Neicu) -Bordun (min.54 Bălănică) , Ze Turbo (min.54 Zator), Fernandes.