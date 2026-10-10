Atenție, gălățeni! Se oprește curentul în mai multe localități din județ, în perioada 12-16 octombrie. Lista zonelor afectate

Sucursala Galați a Distribuție Energie Electrică România (DEER) anunță o serie de întreruperi planificate în alimentarea cu energie electrică, programate pentru perioada 12 – 16 octombrie 2026. Compania precizează că aceste sistări temporare sunt absolut necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor și modernizarea rețelei electrice. Pentru informații suplimentare, consumatorii au la dispoziție numărul de telefon al dispeceratului regional 0236 929 sau linia gratuită Telverde 0800 500 205.

Sute de consumatori casnici și agenți economici din municipiul Galați, Tecuci și mai multe comune vor rămâne fără energie electrică, după un program bine stabilit pe zile și intervale orare. În unele localități, precum Independența sau cartierul Filești din Galați, alimentarea va fi oprită în totalitate pe durata lucrărilor, fiind afectate inclusiv instituții publice, școli și societăți comerciale majore.

Iată programul complet și detaliat al întreruperilor de curent pentru fiecare zi:

Luni, 12 octombrie 2026 (intervalul 09:00 – 15:00): Comuna Barcea: Parțial (3 abonați nealimentați). Comuna Matca: Strada Lucian Blaga (100 de abonați nealimentați).

Marți, 13 octombrie 2026: Intervalul 09:00 – 17:00: Localitatea Tătarca , zona străzilor Plăieșilor, Morii și Albinei (150 de abonați nealimentați). Intervalul 09:00 – 15:00: Comuna Matca – str. Vasile Lupu (parțial, partea de Sud – 100 de abonați); Comuna Ivești – loc. Ivești, zona de centru (parțial – 250 de abonați); Municipiul Tecuci – str. Aleea Ștrandului (200 de abonați); Mun. Tecuci (1 abonat economic nealimentat).

Miercuri, 14 octombrie 2026 (intervalul 09:00 – 15:00): Comuna Matca: Strada Vasile Lupu (parțial, partea de Nord – 100 de abonați nealimentați).

Joi, 15 octombrie 2026: Intervalul 08:00 – 16:00: Municipiul Galați – străzile Ștefea cel Mare, Dumbrava Roșie, Aprodu Purice, Borzești, Vânători, Arcașilor (între Ștefea cel Mare și Dumbrava Roșie), Decovil Mobexpert. Sunt afectați abonații casnici și agenții economici aferenți. Intervalul 09:00 – 12:00: Localitatea Independența – în totalitate (1.600 de abonați nealimentați). Intervalul 09:00 – 15:00: Comuna Ivești – loc. Ivești, zona de centru (parțial – 250 de abonați); Comuna Matca – str. Lucian Blaga (100 de abonați). Intervalul 12:00 – 15:00: Localitatea Șendreni – din zona Primăriei inclusiv, până la ieșirea din localitate spre Tecuci, de o parte și de alta a DN 25, și zona spre câmp până la strada Unirii inclusiv; de la Radiofar-cimitir până la parcul Fotovoltaic Sinergy – Ferma Veche. Sunt afectați 600 de abonați casnici și economici, printre care: Primăria, Școala, SC Arcada Moara, Asplastic, incinta fostului CAP, Brutărie, CIA Șendreni, DIDONA B, CFR Șendreni, Spălătoria Auto, Apa Canal.

Vineri, 16 octombrie 2026 (intervalul 09:00 – 12:00): Municipiul Galați – Cartier Filești : În totalitate. Sunt afectați 300 de abonați casnici și agenți economici, inclusiv SC Arcada Panificatie și Salon evenimente, Stația Mixturi Asfaltice, SC Albarim, OMCO, Stația Betoane, Profiland-Trasteel, Apa Canal.

Vineri, 16 octombrie 2026 (intervalul 09:00 – 15:00): Comuna Matca: Strada Vasile Lupu (parțial, partea de Nord – 100 de abonați nealimentați).



Reprezentanții DEER își cer scuze pentru disconfortul creat și le recomandă utilizatorilor să urmărească actualizările în timp real privind stadiul lucrărilor pe site-ul oficial www.distributie-energie.ro, în secțiunea Suport/Întreruperi energie electrică.