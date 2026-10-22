Airbnb interzice gazdelor să impună treburi casnice consumatoare de timp la plecarea oaspeţilor

Plecare mai simplă pentru cei care se cazează prin Airbnb: compania introduce reguli noi care le interzic gazdelor să le solicite oaspeţilor să efectueze treburi casnice consumatoare de timp înainte de check-out. Noua politică se va aplica rezervărilor efectuate începând cu 20 noiembrie şi urmăreşte să limiteze obligaţiile care ar trebui să intre, în mod normal, în sarcina personalului de curăţenie.

Potrivit politicii actualizate, gazdele nu mai pot impune sarcini care necesită un efort considerabil sau care ar trebui efectuate, în mod obişnuit, de o persoană responsabilă de curăţenie. Airbnb a clarificat şi ce activităţi le pot cere în continuare oaspeţilor.

Ce treburi nu mai pot fi impuse la check-out



Noile reguli stabilesc limite clare pentru mai multe activităţi casnice:

Vasele: gazdele nu le mai pot cere oaspeţilor să spele şi să pună vasele la locul lor. În schimb, le pot solicita să le lase în chiuvetă.

Rufele: oaspeţii nu mai pot fi obligaţi să scoată lenjeria de pat sau să pornească maşina de spălat. Strângerea prosoapelor folosite rămâne însă permisă.

Gunoiul: gazdele nu pot solicita transportarea deşeurilor în afara proprietăţii. Oaspeţii pot fi rugaţi să sorteze gunoiul şi materialele reciclabile în recipientele desemnate din interior.

Utilităţile: gazdele nu pot impune restricţii care anulează accesul la facilităţile incluse în anunţ, precum aerul condiţionat. Ele pot solicita însă oprirea acestuia la plecarea din locuinţă.

Scopul acestor măsuri este de a împiedica transferarea către turişti a unor sarcini care presupun timp şi efort suplimentar, dincolo de responsabilităţile rezonabile asociate unei cazări.

Airbnb va evidenţia mai clar cerinţele gazdelor



Pe lângă modificarea regulilor, Airbnb introduce o secţiune dedicată, intitulată „Rules and requests”, în care cerinţele gazdelor vor fi afişate mai vizibil în anunţurile de cazare.

Dacă o gazdă păstrează solicitări de curăţenie care nu respectă noua politică, anunţul poate primi un avertisment de tipul „includes cleaning requests”, prin care potenţialii clienţi sunt informaţi că există astfel de cerinţe.

De asemenea, gazdele nu vor putea ocoli restricţiile prin introducerea unor obligaţii suplimentare în mesajele trimise oaspeţilor sau prin afişarea unor instrucţiuni în interiorul proprietăţii.

Astfel, călătorii vor putea vedea mai uşor ce li se cere înainte de a face o rezervare, iar gazdele vor trebui să respecte aceleaşi limite indiferent de modul în care încearcă să comunice regulile.

Gazdele contestă restricţiile, dar există şi excepţii



Noile măsuri au stârnit nemulţumiri în rândul unor proprietari, care şi-au exprimat dezacordul pe forumurile Airbnb. Unii susţin că limitarea sarcinilor impuse la plecare ar putea crea probleme de igienă şi consideră că turiştii nemulţumiţi de reguli pot alege pur şi simplu alte proprietăţi.

Airbnb admite însă că pot exista situaţii speciale în care anumite solicitări sunt justificate. De exemplu, într-o zonă în care urşii pot fi atraşi de deşeuri, gazda le poate cere oaspeţilor să depoziteze gunoiul într-un recipient securizat, inaccesibil animalelor.

Noua politică încearcă, astfel, să găsească un echilibru între responsabilităţile rezonabile ale turiştilor şi obligaţiile care ar trebui să revină gazdelor sau personalului de curăţenie.

Pentru clienţi, schimbarea ar putea însemna mai puţine sarcini înainte de plecare şi o experienţă de cazare mai previzibilă. Pentru proprietari, noile reguli impun o delimitare mai clară între ceea ce pot solicita oaspeţilor şi activităţile care trebuie incluse în serviciile de curăţenie.