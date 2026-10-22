Apple Music primeşte un nou logo şi o identitate vizuală redesenată

Apple a anunţat oficial o nouă identitate vizuală pentru Apple Music, serviciul său de streaming muzical. Schimbarea include un logo actualizat, un nou design pentru logotipul serviciului şi o identitate sonoră originală, realizată în colaborare cu producătorul britanic Fred Again şi Nest Acoustics.

Noua imagine a serviciului fusese deja anticipată prin apariţia unui logotip redesenat într-un videoclip şi a unei pictograme actualizate în versiunea beta iOS 27.2. Acum, Apple a prezentat oficial întregul concept, punând accent pe relaţia dintre muzică, sunet şi elementele vizuale ale brandului.

Un logo modelat de sunet



Pentru noua identitate Apple Music, compania a pornit de la ideea că sunetul poate influenţa şi genera forme vizuale. Conceptul este ilustrat într-un videoclip în care simbolul cu nota muzicală şi logotipul Apple Music apar sub apă, iar undele sonore transformă şi deformează suprafaţa lichidului.

Rezultatul este o reprezentare vizuală dinamică, în care logo-ul pare să prindă viaţă prin interacţiunea cu sunetul. Mişcările apei modifică permanent formele şi contururile, sugerând felul în care muzica poate influenţa percepţia şi starea emoţională.

Abordarea se înscrie în stilul vizual minimalist pentru care Apple este cunoscută, dar introduce şi o componentă experimentală, bazată pe animaţie şi efecte fizice.

Noua identitate sonoră a fost realizată cu participarea producătorului britanic Fred Again şi a Nest Acoustics, completând astfel schimbarea vizuală cu o semnătură audio proprie.

Când va apărea noul design în aplicaţie?



Potrivit publicaţiei Wallpaper, noua identitate Apple Music urmează să fie implementată pe platformele companiei în cursul acestei săptămâni.

Este posibil ca schimbarea să fie inclusă şi în versiunea finală iOS 27.2, după ce Apple a lansat versiunea Release Candidate a actualizării. Totuşi, calendarul exact al distribuirii pe toate platformele nu a fost confirmat în detaliu.

Actualizarea marchează o nouă etapă în evoluţia identităţii Apple Music, serviciul urmând să adopte treptat un aspect unitar, construit în jurul noului logo, al logotipului redesenat şi al unei identităţi sonore distincte.