De la adolescenta rebelă din emisiunea „Comanda la mine!”, la vocea României la negocierile ONU: Povestea spectaculoasă a Elenei-Alexandra Miron.

Puțini dintre cei care o urmăreau în urmă cu câțiva ani în reality-show-ul „Comanda la mine!”, difuzat de Antena 1 — o emisiune în care adolescenții rebeli făceau schimb de familii pentru a-și schimba comportamentul — ar fi bănuit traseul spectaculos pe care îl va urma Elena-Alexandra Miron.

Astăzi, tânăra originară din Neptun, județul Constanța, reprezintă România la negocierile ONU privind schimbările climatice și a fost inclusă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Crescută într-o comunitate mică de la malul Mării Negre, Elena-Alexandra a fost prima persoană din familia sa care a absolvit liceul și a urmat studii universitare, reușind să își depășească limitele și să ajungă în prima linie a diplomației climatice europene și mondiale.

De la malul Mării Negre la conferințele ONU și Parlamentul European

Elena-Alexandra Miron și-a construit parcursul academic în Turism Strategic și Dezvoltare Durabilă, urmat de un master în Drept Internațional, Diplomație și Schimbări Globale la Universitatea Coventry din Marea Britanie. Experiența internațională i-a deschis drumul către administrația publică, în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, iar în prezent activează în cercetare la Energy Policy Group, analizând politicile europene privind energia și reducerea emisiilor de carbon.

În calitate de Delegată de Tineret pentru Climă a României, tânăra a participat la patru Conferințe ONU privind Schimbările Climatice (COP27, COP28, COP29 și COP30), iar în iunie 2026 a susținut la Bonn intervenția oficială a YOUNGO în plenara de deschidere a negocierilor climatice ONU. În noiembrie 2026, ea participă la COP31, în Antalya, făcând parte și din echipa de coordonare a activităților de tineret.

Totodată, pentru mandatul 2026–2027, a fost selectată Tânără Ambasadoare pentru Energie de către Comisia Europeană și este Ambasadoare a Pactului Climatic European.

„Am muncit mult pentru a avea acces la aceste oportunități. Am fost prima persoană din familia mea care a absolvit liceul și a urmat studii universitare, iar posibilitatea de a studia în străinătate a reprezentat un obiectiv pentru care am depus mult efort”, mărturisește Elena-Alexandra Miron.

Fondatoarea unei comunități de peste 2.000 de tineri în România

Pe plan național, Elena-Alexandra este cofondatoarea și președinta Platformei Tinerilor pentru Sustenabilitate, organizație care reunește peste 2.000 de tineri din toată țara. Prin proiecte precum Conferința Națională a Tinerilor privind Schimbările Climatice (LCOY România), consultările inițiate de echipa sa au dus la elaborarea Agendei Naționale a Tinerilor pentru Climă 2026–2030 și, în septembrie 2026, la lansarea Consiliului Consultativ al Tinerilor privind Clima și Mediul, în parteneriat cu Ministerul Mediului și UNICEF România.

„Mă bucur că am reușit să contribuim la transformarea unei recomandări formulate în consultările naționale într-un mecanism de participare la nivelul unui minister”, explică tânăra.

Dincolo de activitatea internațională, Elena-Alexandra își propune să dezvolte proiecte educaționale pentru copiii din comunități mici, conștientă fiind de cât de greu este să îți construiești un drum atunci când nu ai mentori sau informații la îndemână: