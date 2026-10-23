Tragedie în Marea Neagră: O navă comercială s-a răsturnat după un incendiu violent. Un mort și trei dispăruți

O amplă operațiune de căutare și salvare este în desfășurare vineri, 23 octombrie 2026, în Marea Neagră, după ce o navă comercială sub pavilionul Insulelor Comore, la bordul căreia a izbucnit un incendiu puternic, s-a răsturnat.

Incidentul s-a produs în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 13 mile marine est de Constanța. Alerta a fost dată în jurul orei 10:00, când polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) Constanța despre accidentul maritim. Din cauza avariilor majore, ambarcațiunea prezintă un risc iminent de scufundare totală.

La bordul navei se aflau 13 persoane

Zece dintre acestea au fost recuperate inițial de o altă navă comercială care naviga în zonă, bilanțul fiind unul tragic: nouă persoane au fost salvate în viață, iar una a fost declarată decedată. Cele nouă persoane supraviețuitoare au fost preluate ulterior de pe nava privată de către un echipaj al Gărzii de Coastă. În acest moment, trei persoane sunt în continuare date dispărute în apele mării, fiind căutate contracronometru de echipajele de salvare.

Intervenția se desfășoară în condiții meteo dificile

O navă a Gărzii de Coastă și o ambarcațiune a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) efectuează căutări extinse în zonă pentru localizarea celor trei dispăruți. Deși un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI a fost prealertat pentru a sprijini operațiunea, condițiile meteorologice nefavorabile nu permit în acest moment decolarea și intervenția aeriană.

Autoritățile au mobilizat forțe impresionante la mal pentru preluarea victimelor. Dispozitivul de intervenție din Portul Constanța a fost dimensionat masiv și cuprinde patru ambulanțe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, precum și un post medical avansat pregătit pentru triaj.

Sursa: Facebook – Ministerul Afacerilor Interne, România