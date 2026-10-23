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    Bătaie între eleve în Parcul Monument din Brăila: O fată de 13 ani a ajuns la spital după ce a fost atacată de alte două copile

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Bătaie între eleve în Parcul Monument din Brăila: O fată de 13 ani a ajuns la spital după ce a fost atacată de alte două copile

Maria ROMANIŢĂRegional23 octombrie 2026

Bătaie între eleve în Parcul Monument din Brăila: O fată de 13 ani a ajuns la spital după ce a fost atacată de alte două copile

Un nou incident în care sunt implicați elevi s-a produs în județul vecin. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brăila au fost sesizați prin apel 112 de către o fată în vârstă de 13 ani, care a reclamat că a fost agresată în timp ce se afla în Parcul Monument din municipiu. Ajunși de urgență la fața locului, oamenii legii au confirmat faptele.

„La faţa locului, poliţiştii au identificat apelanta care a relatat faptul că în timp ce se afla în Parcul Monument din municipiu, ar fi fost agresată fizic de alte două minore”, se arată în comunicatul oficial transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Brăila.

În urma incidentului, fata a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările operative declanșate de polițiști au dus rapid la identificarea persoanelor implicate, stabilindu-se că este vorba despre două fete în vârstă de 12 ani, fiecare. Ancheta a scos la iveală că toate cele trei fete implicate sunt eleve la unități școlare diferite din municipiul Brăila.

Conform autorităților, „reprezentanţii legali ai minorelor implicate în eveniment au fost sancţionaţi contravenţional conform Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială”.

În cauză sunt continuate cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul şi luarea măsurilor care se impun în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe.

Acest caz din Brăila se alătură altor incidente îngrijorătoare semnalate recent în unitățile de învățământ din țară, precum cel de la Colegiul Tehnologic „Armand Călinescu” din Pitești, unde un elev de 15 ani și-a atacat colegii cu o macetă în pauză. Seria de agresiuni înregistrată într-un interval scurt de timp repune în discuție la nivel național siguranța în școli și necesitatea unor măsuri ferme.

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