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    Dan Nica: Regulamentul privind emisiile de metan, amânat cu trei ani pentru producătorii europeni

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Dan Nica: Regulamentul privind emisiile de metan, amânat cu trei ani pentru producătorii europeni

Comunicat de presăPolitica23 octombrie 2026

Dan Nica: Regulamentul privind emisiile de metan, amânat cu trei ani pentru producătorii europeni

Parlamentul European a adoptat amendamentul iniţiat de europarlamentarul Dan Nica, coordonatorul Comisiei pentru Industrie, Cercetare şi Energie (ITRE), privind amânarea cu trei ani a aplicării Regulamentului privind emisiile de metan pentru producătorii europeni de petrol şi gaze. La finalul acestei perioade, regulile vor fi reevaluate.

„500 de euro! Atât ar fi plătit fiecare familie din România dacă Regulamentul privind emisiile de metan s-ar fi aplicat producătorilor români de la începutul anului 2027. Astăzi, la Strasbourg, am oprit creşterea facturilor din cauza acestei reglementări.

Plenul Parlamentului European a adoptat amendamentul pe care l-am iniţiat. Implementarea regulamentului se amână cu 3 ani şi pentru producătorii români şi europeni de petrol şi gaze, iar la finalul celor 3 ani regulile vor fi reevaluate. Amendamentul a fost susţinut de aproape toţi europarlamentarii români, cărora le mulţumesc”, a transmis de la Strasbourg europarlamentarul Dan Nica.

Europarlamentarul a precizat că amendamentul prevede şi introducerea unei clauze de revizuire la finalul perioadei de amânare, precum şi recunoaşterea datelor din sistemele moderne de monitorizare continuă, pentru a evita costurile suplimentare generate de repetarea măsurătorilor.

Următorul pas îl reprezintă negocierile cu Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană.

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