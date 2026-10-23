Gălăţeni, ceasu’ înapoi! La noapte trecem la ora de iarnă 2026

România trece la ora de iarnă în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Astfel, ora 4.00 va deveni ora 3.00, iar ziua de duminică va avea 25 de ore.

Data nu este aleasă întâmplător. În Uniunea Europeană, schimbarea la ora standard are loc în ultima duminică din octombrie, iar în 2026 această zi cade pe 25 octombrie, cea mai timpurie dată posibilă în cadrul regulii actuale. Comisia Europeană a publicat oficial calendarul pentru anul 2026.

O oră în plus de somn

Trecerea la ora de iarnă înseamnă că vom câştiga, practic, o oră de somn în noaptea schimbării. Dimineţile vor deveni mai luminoase mai devreme, în timp ce seara se va întuneca mai repede.

Telefoanele, calculatoarele şi majoritatea dispozitivelor conectate la internet îşi vor regla automat ora, dacă este activată setarea pentru data şi ora automată. Ceasurile clasice şi unele aparate vor trebui reglate manual.

După schimbare, România va reveni de la UTC+3 la UTC+2, ora standard a României.

În 2025, schimbarea a fost pe 26 octombrie

În 2025, ultima duminică din octombrie a fost 26 octombrie, astfel că schimbarea din acest an are loc cu o zi mai devreme. În 2027, calendarul va merge la cealaltă extremă: ultima duminică din octombrie va fi 31 octombrie. Calendarul oficial al UE pentru anii 2027-2031 confirmă această dată.