Preţul energiei electrice şi competitivitatea industriei româneşti au fost principalele teme ale unei dezbateri organizate în Parlamentul European de europarlamentarul Dan Nica, coordonatorul Comisiei I.T.R.E. La cea de-a treia ediţie a Euro Industry Summit au participat reprezentanţi ai companiilor din energie, industria auto, aluminiu, materii prime şi reciclare, alături de oficiali europeni. Europarlamentarul Dan Nica a atras atenţia asupra diferenţelor dintre preţurile energiei din România şi cele din vestul Europei, precizând că, în zilele premergătoare dezbaterii, ţara noastră a plătit, în medie, cu 46 de euro/MWh mai mult decât Germania.

„Românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare, iar acest lucru trebuie să înceteze imediat!”, a transmis europarlamentarul.

Unul dintre subiectele centrale ale întâlnirii a fost viitorul Fond European pentru Competitivitate al cărui co-raportor al Parlamentului European este Dan Nica. În forma votată în Comisia pentru industrie a Parlamentului European, acesta ar urma să aibă un buget de 264,35 de miliarde de euro, faţă de 234,3 miliarde de euro, cât propusese iniţial Comisia Europeană.

Potrivit lui Dan Nica, România ar putea beneficia de finanţări pentru modernizarea reţelelor electrice, capacităţi de stocare, energie nucleară, hidrogen şi termoficare. Sunt prevăzute 13 miliarde de euro pentru aceste domenii, precum şi 33,53 de miliarde de euro pentru interconexiunile energetice dintre statele europene. Fondurile ar putea susţine şi industria românească, inclusiv sectoarele auto şi al bateriilor, care reprezintă între 13% şi 14% din PIB-ul ţării şi asigură aproximativ 250.000 de locuri de muncă.

De asemenea, pe lista proiectelor strategice europene din România se află exploatarea cuprului de la Rovina, proiectul de grafit de la Baia de Fier, extracţia şi procesarea magneziului în Bihor, precum şi reciclarea bateriilor la Răcari. Europarlamentarul a subliniat că accesarea finanţărilor va depinde de proiectele pregătite de fiecare stat şi de capacitatea acestora de a atrage investiţii. În acest sens, regulamentul include instrumente menite să faciliteze accesul companiilor la fonduri europene, inclusiv printr-un portal unic şi servicii de consultanţă.

„Sumele sunt pentru toată Uniunea şi se câştigă cu proiecte. Am inclus în regulament instrumente de acces: portal unic cu puncte naţionale de contact, cel puţin 30% din consultanţă pentru solicitanţii noi, avantaj la punctaj egal şi sigiliu de competitivitate”, a declarat Dan Nica.

Fondul European pentru Competitivitate ar urma să devină operaţional la 1 ianuarie 2028.