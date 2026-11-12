Dan Nica: România poate atrage finanţări importante pentru energie, industrie şi apărare

Comisia pentru Industrie, Cercetare şi Energie (ITRE) a Parlamentului European a aprobat raportul privind Regulamentul Fondului European pentru Competitivitate, în valoare de 264,35 miliarde de euro. Anunţul a fost făcut de europarlamentarul Dan Nica, coordonator al Comisiei ITRE, care a evidenţiat beneficiile pe care noul mecanism de finanţare le poate aduce României.

Dan Nica a detaliat şi principalele beneficii pe care România le-ar putea obţine în urma adoptării noului regulament, evidenţiind finanţările prevăzute pentru şase domenii strategice: energie, industrie, materii prime critice, apărare, digitalizare şi agricultură.

„Iată ce am adus pentru România:

Energie: 13 miliarde de euro, la nivelul Uniunii, în granturi pentru infrastructura energetică, plus minimum 15 miliarde de euro prin InvestEU (garanţii şi credite) pentru energie şi industrie împreună. Românii plătesc printre cele mai mari preţuri la energia electrică din Uniune. Am făcut eligibile pentru finanţare reţelele naţionale de transport şi distribuţie, modernizarea liniilor electrice, stocarea, termoficarea, comunităţile de energie, energia nucleară şi hidrogenul, ceea ce va duce la scăderea facturilor pentru locuinţe şi firme.

Industrie: 8 miliarde de euro, la nivelul Uniunii, pentru decarbonizarea industriei şi 4 miliarde de euro pentru producţia de tehnologii curate, cu pachete de finanţare care leagă modernizarea oţelăriilor, a combinatelor chimice şi a fabricilor auto de tehnologia curată.

Materii prime critice: 10 miliarde de euro, la nivelul Uniunii, care vor fi gestionate prin noul Centru European pentru Materii Prime Critice. Am propus prin amendament un centru dedicat stocurilor strategice, iar textul prevede acum constituirea şi administrarea acestor stocuri în coordonare cu statele membre. Sunt materiile fără de care nu se pot produce baterii, cipuri sau echipamente de apărare.

Apărare: 67 de miliarde de euro, la nivelul Uniunii, pentru industria şi cercetarea de apărare, cu finanţare de până la 50% pentru linii noi de producţie. Toate statele membre trebuie să aibă o şansă reală de a participa la proiectele comune. În calitate de co-raportor, am introdus un criteriu după care se acordă finanţarea: securitatea aprovizionării pentru statele expuse ameninţărilor militare, cum este România, la frontiera cu Ucraina.

Digital: 50 de miliarde de euro, la nivelul Uniunii, din care 37 de miliarde în granturi şi minimum 13 miliarde prin InvestEU. Amendamentul meu pentru securitate cibernetică a devenit o linie de activităţi finanţate prin fond, iar Centrul European de Competenţe în Securitate Cibernetică, cu sediul la Bucureşti, este numit în text. Bucureştiul devine astfel un pol pentru proiectele europene de securitate cibernetică. Se adaugă fabricile de inteligenţă artificială, semiconductorii şi cablurile submarine, importante şi pentru Marea Neagră.

Agricultură: 8 miliarde de euro, la nivelul Uniunii, într-o secţiune proprie şi un instrument de investiţii pentru securitatea alimentară: irigaţii, depozitare, procesare, îngrăşăminte şi agricultură de precizie, de care au nevoie şi fermierii români.”

Dan Nica subliniază că aprobarea raportului reprezintă o oportunitate importantă pentru economia românească, însă atragerea efectivă a banilor depinde de capacitatea autorităţilor şi companiilor de a pregăti proiecte eligibile şi competitive.

Declaraţia detaliată o puteţi urmări aici: https://www.facebook.com/share/p/1CFJNkrqgB/?mibextid=wwXIfr