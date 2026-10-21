Ilie Bolojan, mesaj la final de mandat: „A fost o onoare să fiu prim-ministrul României”

Fostul prim-ministru Ilie Bolojan a transmis un mesaj de mulțumire adresat cetățenilor, după ce mandatul executivului său s-a încheiat oficial. Reacția vine imediat după ce Parlamentul României a votat marți, 20 octombrie 2026, învestirea unui nou Guvern condus de Luca Niculescu, punând astfel capăt unei perioade de interimat și unei crize politice care a durat aproape șase luni.

În mesajul său publicat pe rețelele de socializare, Ilie Bolojan a subliniat valorile care i-au ghidat activitatea la Palatul Victoria, declarând că echipa sa a demonstrat că țara poate fi administrată pe baze corecte.

„Am dovedit că se poate guverna şi altfel, fără minciună, cu respect pentru banul public şi pentru cetăţeni. Cred că am dat o speranţă românilor care îşi doresc o Românie corectă”, a precizat fostul premier.

Acesta a ținut să mulțumească echipei sale de colaboratori, partenerilor politici și tuturor cetățenilor pentru sprijinul oferit în gestionarea perioadelor dificile traversate de țară. Deși activitatea sa în fruntea Guvernului s-a încheiat odată cu preluarea puterii de către noul cabinet Niculescu, Bolojan a punctat că implicarea sa pentru viitorul statului va continua: „Mandatul meu s-a încheiat, dar responsabilitatea faţă de România, nu.”