România are un nou Executiv cu puteri depline! Guvernul condus de Luca Niculescu a trecut de votul decisiv al Parlamentului

Parlamentarii au dat marți, 20 octombrie 2026, votul hotărâtor pentru învestirea noului Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Ședința din plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, începută la ora 14:00, pune capăt unei crize politice majore care a blocat România timp de aproape șase luni, după demiterea fostului cabinet prin moțiune de cenzură.

Noul Cabinet a reușit să depășească pragul critic de 233 de voturi favorabile datorită unei majorități asigurate de alianța parlamentară formată din PSD, PNL și UDMR.

Structura noului executiv include 18 ministere, dintre care o pondere majoră de 12 portofolii este deținută de miniștri propuși de PSD. Deși partidele din arcul guvernamental au asigurat voturile necesare pentru instalarea echipei la Palatul Victoria, liderii PNL au precizat că sprijină învestirea exclusiv pentru deblocarea țării, urmând ca liberalii să nu participe direct la guvernare. În timpul dezbaterilor aprinse din plen, parlamentarii USR și AUR au criticat dur noul proiect politic și au votat în bloc împotriva noului cabinet.

În discursul său susținut în fața camerelor reunite, premierul Luca Niculescu a declarat tranșant că România nu mai are timp de pierdut în calcule electorale, prioritățile sale fiind atragerea masivă de investiții, combaterea crizei bugetare și indexarea pensiilor. Printre măsurile anunțate de noul șef al Guvernului se numără modernizarea ANAF, digitalizarea instituțiilor publice și înființarea unui Fond Național pentru Reziliență Informațională.

Miniștrii noului Cabinet urmează să depună jurământul de credință la Palatul Cotroceni în cursul acestei seri.

Sursă foto: Inquam Photos / George Călin