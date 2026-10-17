PNL votează Guvernul Luca Niculescu, dar trece în opoziţie

Partidul Naţional Liberal a decis să susţină învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, însă va trece în opoziţie şi îşi va retrage reprezentanţii din funcţiile ocupate cu sprijinul formaţiunii.

Anunţul a fost făcut sâmbătă de preşedintele PNL, Ilie Bolojan, după o şedinţă de peste trei ore a conducerii partidului. Liberalii au stabilit că vor acorda un vot condiţionat şi punctual pentru învestirea noului Executiv, în contextul crizei politice prelungite şi al riscurilor pe care blocajul guvernamental le-ar putea avea asupra funcţionării unor instituţii şi servicii publice.

„Am decis intrarea PNL în opoziţie şi acordarea unui vot de necesitate condiţionat şi punctual pentru învestirea premierului desemnat de preşedintele României”, a declarat Ilie Bolojan după reuniunea Biroului Politic Naţional al partidului.

Bolojan: Un guvern funcţional este necesar pentru evitarea blocajelor

Liderul liberal a explicat că decizia nu reprezintă o susţinere politică obişnuită pentru formula guvernamentală propusă, ci o măsură pe care partidul o consideră necesară pentru depăşirea impasului politic. Potrivit lui Bolojan, România traversează o perioadă de criză politică de peste cinci luni, iar un guvern interimar nu are toate instrumentele legale necesare pentru a gestiona problemele bugetare. Printre acestea se numără imposibilitatea emiterii ordonanţelor şi efectuării rectificărilor bugetare. Preşedintele PNL a avertizat că lipsa unei rectificări bugetare realizate de un guvern cu puteri depline ar putea afecta inclusiv finanţarea unor servicii publice de bază, după ce mai multe ministere ar fi epuizat sumele disponibile pentru anumite cheltuieli.

„Totul este bine până când o unitate de primire urgenţă nu mai poate primi cazurile de urgenţă, o ambulanţă rămâne pe drum pentru că nu mai are combustibil şi aşa mai departe. În aceste condiţii, am decis să acordăm acest vot de responsabilitate”, a afirmat Ilie Bolojan.

Demisiile liberalilor, la începutul săptămânii viitoare

Trecerea în opoziţie va fi urmată de retragerea demnitarilor susţinuţi de PNL din funcţiile pe care le ocupă în prezent. Potrivit lui Ilie Bolojan, demisiile vor fi depuse în primele zile ale săptămânii viitoare.

„Ca efect al deciziei de a intra în opoziţie, demnitarii susţinuţi de PNL îşi vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare şi nu vor mai ocupa posturile care sunt deţinute astăzi cu sprijinul Partidului Naţional Liberal”, a precizat liderul liberal.

Bolojan a recunoscut că susţinerea învestirii Guvernului Luca Niculescu poate avea un cost politic pentru partid, în condiţiile în care liberalii vor vota pentru instalarea unui Executiv pe care nu îl vor susţine ulterior din interiorul guvernării. El a justificat decizia prin necesitatea de a pune capăt blocajului şi de a evita accentuarea neîncrederii populaţiei în instituţiile statului.