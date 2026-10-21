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    Arestat după ce și-a exploatat iubita: Un bărbat din Tulcea a obligat o fată de 17 ani să se prostitueze în România și Marea Britanie

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Arestat după ce și-a exploatat iubita: Un bărbat din Tulcea a obligat o fată de 17 ani să se prostitueze în România și Marea Britanie

Maria ROMANIŢĂRegional21.10.2026

Arestat după ce și-a exploatat iubita: Un bărbat din Tulcea a obligat o fată de 17 ani să se prostitueze în România și Marea Britanie

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Tulcea, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Tulcea, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 30 de ani. Acesta este cercetat penal pentru trafic de minori, trafic de persoane și proxenetism.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Tulcea a dispus arestarea preventivă a suspectului pentru o perioadă de 30 de zile, acțiunea beneficiind de sprijinul luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale (SAS).

Din actele de urmărire penală a reieșit că, în luna mai 2023, utilizând metoda „loverboy” prin crearea unei false relații de iubire, bărbatul a recrutat o fată care avea la acea dată 17 ani.

Profitând de vulnerabilitatea victimei, determinată de starea ei psihică și de consumul de substanțe interzise, suspectul a exploatat-o sexual. Între mai 2023 și august 2024, prin constrângeri fizice și psihice, el a obligat adolescenta să practice prostituția în municipiul Tulcea în beneficiul său material.

După ce victima a împlinit vârsta majoratului, individul a transportat-o în Marea Britanie folosind aceleași metode de constrângere. Aceasta a fost obligată să întrețină relații sexuale contra cost în orașele Doncaster, Leicester, Sheffield, Nottingham și Peterborough, până în luna septembrie 2026. Pentru a atrage clienți și a obține profituri, bărbatul crea conturi pe platforme online și posta anunțuri publicitare specifice.

Procurorii DIICOT au dispus marți, 20 octombrie, reținerea acestuia, urmată de decizia instanței de arestare preventivă.

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