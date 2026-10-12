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    Unde sunt amplasate aparatele radar în Galați astăzi, 12 octombrie. Lista completă a drumurilor monitorizate

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Unde sunt amplasate aparatele radar în Galați astăzi, 12 octombrie. Lista completă a drumurilor monitorizate

Cătălin Mihai MOGARegional12.10.2026

Unde sunt radare azi în Galaţi

Poliția Rutieră Galați a stabilit graficul oficial privind amplasarea aparatelor radar pentru perioada 06 – 12 octombrie 2026, acționând zilnic pe arterele din municipiu și pe drumurile județene, naționale și europene pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Iată programul complet și detaliat pentru fiecare zi a săptămânii:

  • Marți, 06.10:
    • Galați (Municipiu): Marea Unire, Combinatului, Calea Prutului
    • D.J. 251: Smârdan, Matca
    • D.N. 25: Vameș, Ivești
    • D.E. 581: Munteni
  • Miercuri, 07.10:
    • Galați (Municipiu): Gheorghe Asachi, Traian, Brăilei
    • D.J. 251: Schela, Pechea
    • D.N. 25: Șendreni, Tudor Vladimirescu
    • D.E. 581: Berheci
  • Joi, 08.10:
    • Galați (Municipiu): Frunzei, Tecuci, Calea Galați
    • D.J. 251: Slobozia Conachi, Cudalbi
    • D.N. 25: Braniștea, Liești
    • D.N. 26: Aviasan (4 benzi)
    • D.E. 581: Cosmești
  • Vineri, 09.10:
    • Galați (Municipiu): Basarabiei, Brăilei, Drumul de Centură
    • D.J. 251: Cuza Vodă, Costache Negri
    • D.N. 25: Șendreni, Hanu Conachi
    • D.E. 581: Munteni
  • Sâmbătă, 10.10:
    • Galați (Municipiu): N. Bălcescu, Macului, Calea Smârdan
    • D.J. 251: Smârdan, Pechea
    • D.N. 25: Independența, Barcea
    • D.N. 26: Vânători, Stoicani
    • D.E. 581: Berheci
  • Duminică, 11.10:
    • Galați (Municipiu): Cloșca, Prelungirea Brăilei, Stadionului
    • D.J. 251: Pechea, Cudalbi
    • D.N. 25: Liești, Drăgănești
    • D.N. 26: Tulucești, Tătarca
    • D.E. 581: Priponești
  • Luni, 12.10:
    • Galați (Municipiu): Drumul de Centură, Brăilei, Traian
    • D.J. 251: Schela, Slobozia Conachi
    • D.N. 25: Independența, Tudor Vladimirescu

Pe tronsoanele D.N. 24 D nu sunt raportate acțiuni ale radarelor în acest interval.

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