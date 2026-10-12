Unde sunt amplasate aparatele radar în Galați astăzi, 12 octombrie. Lista completă a drumurilor monitorizate

Poliția Rutieră Galați a stabilit graficul oficial privind amplasarea aparatelor radar pentru perioada 06 – 12 octombrie 2026, acționând zilnic pe arterele din municipiu și pe drumurile județene, naționale și europene pentru prevenirea accidentelor rutiere.
Iată programul complet și detaliat pentru fiecare zi a săptămânii:
- Marți, 06.10:
- Galați (Municipiu): Marea Unire, Combinatului, Calea Prutului
- D.J. 251: Smârdan, Matca
- D.N. 25: Vameș, Ivești
- D.E. 581: Munteni
- Miercuri, 07.10:
- Galați (Municipiu): Gheorghe Asachi, Traian, Brăilei
- D.J. 251: Schela, Pechea
- D.N. 25: Șendreni, Tudor Vladimirescu
- D.E. 581: Berheci
- Joi, 08.10:
- Galați (Municipiu): Frunzei, Tecuci, Calea Galați
- D.J. 251: Slobozia Conachi, Cudalbi
- D.N. 25: Braniștea, Liești
- D.N. 26: Aviasan (4 benzi)
- D.E. 581: Cosmești
- Vineri, 09.10:
- Galați (Municipiu): Basarabiei, Brăilei, Drumul de Centură
- D.J. 251: Cuza Vodă, Costache Negri
- D.N. 25: Șendreni, Hanu Conachi
- D.E. 581: Munteni
- Sâmbătă, 10.10:
- Galați (Municipiu): N. Bălcescu, Macului, Calea Smârdan
- D.J. 251: Smârdan, Pechea
- D.N. 25: Independența, Barcea
- D.N. 26: Vânători, Stoicani
- D.E. 581: Berheci
- Duminică, 11.10:
- Galați (Municipiu): Cloșca, Prelungirea Brăilei, Stadionului
- D.J. 251: Pechea, Cudalbi
- D.N. 25: Liești, Drăgănești
- D.N. 26: Tulucești, Tătarca
- D.E. 581: Priponești
- Luni, 12.10:
- Galați (Municipiu): Drumul de Centură, Brăilei, Traian
- D.J. 251: Schela, Slobozia Conachi
- D.N. 25: Independența, Tudor Vladimirescu
Pe tronsoanele D.N. 24 D nu sunt raportate acțiuni ale radarelor în acest interval.