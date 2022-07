6 copii au fost internaţi cu COVID-19 într-o zi la Timişoara

Şase copii cu forme uşoare de COVID-19, dintre care trei sugari, au fost internaţi vineri, 08 iulie 2022, la Spitalul de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Victor Babeş din Timişoara, după ce au fost consultaţi de medicii de la Spitalul de Copii „Loius Ţurcanu” din oraş, a anunţat medicul pneumolog Cristian Oancea, managerul unităţii medicale, citat de Agerpres. Copiii au vârste cuprinse între 3 luni şi 10 ani, iar la internare au prezentat sindrom febril acut.

„Vorbim despre un început de val 6. Din fericire, în România, cel puţin deocamdată, acest nou val care se bazează pe două subtulpini Omicron, BA4 şi BA5, este mult mai redus decât în restul Europei. Cele două subtulpini sunt însă mult mai contagioase, iar aceasta se vede şi în rapiditatea cu care se extinde infecţia. Sunt ţări care se confruntă acum cu zeci de mii de cazuri pe zi. Deocamdată, nu avem pacienţi internaţi în Terapie Intensivă, dar trebuie să fim pregătiţi pentru ce e mai rău. Cuvântul de ordine ar trebui să fie, în această perioadă, prudenţa. Aceasta nu înseamnă că trebuie să stăm în casă, să nu mergem în vacanţe, ci recomandarea noastră este să purtăm, în locurile aglomerate masca de protecţie. În mijloacele de transport, în magazine şi, evident, în continuare să ne spălăm pe mâini, să ne dezinfectăm după ce am intrat în contact cu suprafeţe care pot transmite virusuri. Dacă avem un simptom dintre cele specifice acestei boli, să ne izolăm, să cerem ajutorul medicilor şi chiar să mergem la evaluările COVID-19 care se fac in unităţile sanitare”, a explicat dr. Cristian Oancea.

La rândul său, medicul infecţionist Ana Enoiu Văduva, responsabil al Centrului de Evaluare COVID-19 al spitalului, a declarat că, după evaluarea imagistică a doi dintre micuţii internaţi, medicii au constatat că unul dintre ei prezintă o uşoară insuficienţă respiratorie, fără a avea alţi factori de risc. Copiii sunt internaţi împreună cu unul dintre părinţi în zona roşie a secţiei de Boli Infecţioase.

Totodată, medicul infecţionist a subliniat că în ultima săptămână a crescut şi numărul pacienţilor care se prezintă la evaluare post-COVID-19: „Creşterea numărului de cazuri a început în urmă cu aproape o săptămână. De la unul - doi pacienţi pe zi care se prezentau pentru evaluare în Ambulatoriu, joi după-amiază am avut nouă pacienţi cu COVID-19. Din fericire, majoritatea au forme uşoare de boală. Principalul simptom este febra, dar au fost persoane care au dezvoltat şi o tuse uşoară şi chiar dureri musculare. Cele mai multe cazuri sunt din clustere familiale, luând virusul în familie. Evaluarea se face ca şi până acum, vorbim de analizele biologice obişnuite, se măsoară saturaţia de oxigen din sânge, tensiunea, se realizează un EKG şi, dacă este nevoie, facem şi un low-dose CT. Evaluarea se face în urma unei programări.”

În Spitalul Victor Babeş din Timişoara sunt internaţi 16 pacienţi cu forme uşoare de COVID-19, care au dezvoltat pneumonii ce necesită monitorizare, în condiţiile în care unii dintre ei au diverse comorbidităţi.