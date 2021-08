Aspirina este testată ca tratament împotriva formelor agresive de cancer de sân

Aspirina ar putea ajuta la tratarea formelor agresive de cancer de sân, susţin mai mulţi cercetători britanici, care au pornit un studiu pentru a dovedi dacă, într-adevăr, medicamentul ieftin şi disponibil pe scară largă ar putea funcţiona pentru pacienţii cu cancer mamar atunci când este combinat cu imunoterapie.

Potrivit The Guardian, studiul finanţat de programul Breast Cancer Now Catalyst este primul studiu clinic care testează dacă aspirina poate face tumorile mai sensibile la imunoterapie la pacienţii care suferă de cancer de sân. În cadrul studiului, unii pacienţi vor primi aspirină în combinaţie cu un alt medicament (avelumab) înainte de o intervenţie chirurgicală şi de începerea tratamentului de chimioterapie.

Dacă rezultatele vor fi cele aşteptate, vor exista studii clinice suplimetare cu aspirină şi avelumab pentru cancerul de sân triplu-negativ, care apare atunci când celulele canceroase care au început în sân se răspândesc în alte părţi ale corpului.

Aproximativ 8.000 de femei sunt diagnosticate anual cu cancer de sân triplu-negativ în Marea Britanie. Este un tip de cancer mamar mai rar şi mai agresiv care afectează în pare parte femeile tinere şi pe cele de culoare. Aceste tumori nu au receptori identici cu alte tipuri de cancer de sân, astfel că unele tratamente nu vor funcţiona.

Există deja dovezi care arată că aspirina ajută la prevenirea anumitor tipuri de cancer şi reduce riscul de răspândire al acestuia în organism. Totuşi, nu există destule date încât să fie recomandat oamenilor să ia aspirină fără supravegherea unui medic.

„Nu toate tipurile de cancer de sân răspund bine la imunoterapie. Testarea utilizării unui medicament precum aspirina este interesantă, deoarece medicamentul este disponibil în toate farmaciile şi are un preţ accesibil”, a afirmat Dr. Anne Armstrong, coordonatorul studiului.

„Sperăm ca studiul nostru să arate că, atunci când este combinată cu imunoterapie, aspirina poate spori efectele sale şi poate oferi în cele din urmă un nou mod sigur de a trata cancerul de sân", a explicat Armstrong. (sursa digi24.ro)