«Boala se răspândeşte!» Când ar putea fi disponibile vaccinurile anti-mpox

Vaccinurile care vor fi utilizate pentru stoparea epidemiei de mpox care se răspândeşte în Republica Democratică Congo (RDC) şi în ţările vecine ar putea să nu ajungă în ţara din Africa Centrală în următoarele luni, chiar dacă Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) ia în considerare declararea acestui focar o urgenţă de sănătate publică, urmând exemplul agenţiei sanitare a Africii, relatează miercuri Reuters.

Centrele Africane pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC Africa) au declarat marţi, în premieră, o urgenţă de sănătate publică de interes continental, iar miercuri, un grup condus de OMS se întruneşte pentru a decide dacă focarul reprezintă o ameninţare la nivel internaţional, aşa cum Monitorul de Galaţi a anunţat în articolul „Mpox: Comitet de urgenţă, convocat de OMS la 14 august”.

Însă, în timp ce experţii sperau că aceste reuniuni vor stimula acţiuni la nivel mondial, mai rămân de trecut multe obstacole, precum stocurile limitate de vaccinuri, probleme legate de finanţare şi focarele de alte boli.

"Este important să declarăm o urgenţă, deoarece boala se răspândeşte", a declarat Jean-Jacques Muyembe-Tamfum, şeful Institutului Naţional pentru Cercetări Biomedicale (INRB) din RDC. El şi-a exprimat speranţa că o astfel de măsură va ajuta la furnizarea de fonduri pentru monitorizare, precum şi la creşterea accesului la vaccinuri în RDC.

Şeful INRB a recunoscut însă că drumul de urmat nu este uşor într-o ţară imensă, în care instituţiile sanitare şi fondurile umanitare sunt deja suprasolicitate pe fondul conflictelor şi al focarelor de alte boli, precum rujeola şi holera.

"Dacă marile declaraţii rămân doar cuvinte, nu se va vedea nicio diferenţă în practică", a subliniat Emmanuel Nakoune, expert în mpox la Institutul Pasteur din Bangui, Republica Centrafricană.

CDC Africa a declarat săptămâna trecută că i-au fost acordate fonduri de urgenţă în valoare de 10,4 milioane de dolari de la Uniunea Africană pentru răspunsul la epidemia de mpox, iar directorul său general, Jean Kaseya, a indicat marţi că există un plan clar pentru a asigura 3 milioane de doze de vaccin în acest an, fără a oferi mai multe detalii.

Cu toate acestea, surse implicate în planificarea lansării vaccinării în RDC au declarat că numai 65.000 de doze ar putea fi disponibile pe termen scurt şi este puţin probabil ca aceste campanii de vaccinare să înceapă înainte de luna octombrie, cel mai devreme.

Au fost înregistrate peste 15.000 de cazuri suspecte de mpox în Africa în acest an şi 461 de decese, în principal în rândul copiilor din RDC, potrivit Africa CDC.

O nouă variantă a virusului a provocat focare în taberele de refugiaţi din estul RDC în acest an şi s-a răspândit în Uganda, Burundi, Rwanda şi Kenya, pentru prima dată.

Coasta de Fildeş şi Africa de Sud se confruntă, de asemenea, cu focare asociate cu o variantă diferită a virusului, care s-a răspândit la nivel global în 2022, în mare parte în rândul bărbaţilor bisexuali şi homosexuali. Acest focar a determinat OMS să decreteze stare de urgenţă internaţională, alerta fiind ridicată 10 luni mai târziu.

Apoi, s-au folosit două vaccinuri - Jynneos de la Bavarian Nordic şi LC16, fabricat de KM Biologics. În afara studiilor clinice, niciunul dintre acestea nu a fost vreodată disponibil în RDC sau în alte zone din Africa, unde boala este endemică de zeci de ani. Doar LC16 este aprobat pentru utilizare la copii, notează Reuters.

Autorităţile de reglementare din RDC au aprobat utilizarea vaccinurilor pe plan intern în iunie, însă guvernul nu a solicitat încă oficial vaccinurile de la producători sau de la guverne precum Statele Unite, care doresc să facă donaţii prin Alianţa Globală pentru Vaccinuri şi Imunizare (GAVI).

Cunoscută anterior sub numele de variola maimuţei, mpox este o boală virală care se răspândeşte de la animale la om, însă se poate transmite şi prin contact fizic direct cu o persoană infectată cu acest virus. Ea declanşează simptome similare gripei şi apariţia unor leziuni cutanate purulente, notează Agerpres.