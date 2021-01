Câti români au avut reacţii adverse la vaccinare

Societatea COLTRANS SRL GALATI cu sediul in localitatea Galati, str. Otelarilor nr.34, bl.D4, sc.5, ap.84, telefon 0757101301, inregistrata sub nr.J17/176/2001, avand CUI RO 13782260, in calitate de beneficiar al Contractului de finantare nr. M2-3045 ...

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) a lansat apelul de proiecte privind drepturile omului, care pune la dispoziţie finanţări între 500.000 şi 2,5 milioane euro.ONG-urile active şi care au experienţă dovedită în domeniul drepturilor omului, prec ...