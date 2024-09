Caz de holeră în Bulgaria, la graniţa cu România

După mai mult de 100 de ani, a fost confirmat un caz de holeră, relatează agenţia Novinite. Pacientul are vârsta de 23 de ani şi a fost recent la New Delhi, India, în perioada 13 august - 2 septembrie, după care a ajuns în Bulgaria, potrivit Ministerului Sănătăţii de la Sofia citat de Agenţia de Presă Novinite.

Bărbatul, de origine indiană, a început să prezinte simptome de diaree acută din 3 septembrie. În urma unor teste, diagnosticul de holeră a fost confirmat de Laboratorul Naţional de Infecţii Bacteriene Deosebit de Periculoase din Bulgaria.

Pacientul a fost izolat, iar acum medicii spun că are o stare generală de sănătate bună. Un contact apropiat al pacientului, care locuieşte cu acesta, a fost, de asemenea, pus în carantină ca măsură de precauţie. Acesta a fost testat negativ pentru holeră şi face tratament preventiv.

Holera este o boală foarte infecţioasă, cauzată de consumul de alimente sau apă contaminate. Poate duce la probleme gastrointestinale severe, deshidratare şi are rate ridicate de mortalitate.

! Organizaţia Mondială a Sănătăţii a avertizat recent că numărul cazurilor de holeră şi cel al deceselor asociate cu această boală au crescut la nivel mondial în 2023 cu 13%, respectiv 71% comparativ cu anul 2022, ceea ce reprezintă o „creştere semnificativă”. Conform celor mai recente statistici, 45 de ţări au raportat cazuri de holeră în 2023, cu unul mai mult comparativ cu 2022, dintre care opt s-au confruntat cu focare mari, cu peste 10.000 de cazuri de infectare suspectate sau confirmate (Afganistan, Republica Democratică Congo, Malawi, Somalia, Etiopia, Haiti, Mozambic şi Zimbabwe).