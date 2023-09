''Ciupercile magice'', o soluție împotriva anorexiei

Psilocibina, principalul ingredient psihoactiv din așa-numitele ''ciuperci magice'', poate reprezenta o nouă opțiune promițătoare de tratament împotriva anorexiei, conform rezultatelor unor noi teste clinice, informează Live Science.

În cadrul unui test desfășurat la scară mică, pe un grup de 10 femei care suferă de anorexie, fiecare dintre subiecți a primit o doză unică de psilocibină sub supraveghere medicală iar subiecții au tolerat efectele pe termen scurt ale substanței psihoactive, fără a suferi efecte secundare importante. Majoritatea pacientelor au raportat o experiență pozitivă cu această substanță, susținând că li s-a îmbunătățit calitatea vieții și că s-au simțit mai optimiste. Patru dintre participante au intrat în remisie de la simptomele de anorexie după trei luni de la tratament.

Rezultatele acestui studiu publicate zilele trecute, în jurnalul Nature Medicine, vor trebui replicate în cadrul unor studii mai mari pentru a confirma faptul că psilocibina poate îndepărta principalele simptome ale anorexiei, conform autorilor studiului. Deocamdată nu există însă o medicație aprobată împotriva anorexiei pe piață, iar aceste rezultate preliminare pot oferi speranță cu privire la tratarea acestei boli potențial mortale.

"Este nevoie urgentă" de noi opțiuni de tratament pentru că anorexia nervoasă "are cea mai mare rată de mortalitate dintre toate afecțiunile psihiatrice și este de notorietate faptul că este o boală foarte costisitoare și foarte dificil de tratat și de recuperat", conform declarațiilor făcute pentru Live Science de Rebecca Park, profesor asociat în cadrul Departamentului de Psihiatrie al Universității Oxford, care nu a participat la acest studiu.

Anorexia nervoasă este o afecțiune psihică gravă în care oamenii devin obsedați de greutatea corporală și își restricționează aportul alimentar, apelând uneori și la exerciții fizice extensive pentru a obține pierderi în greutate. Această afecțiune este foarte greu de tratat, aproximativ jumătate dintre pacienții spitalizați din această cauză ajungând din nou la spital în primul an după externare.

În pofida faptului că această boală afectează până la 4% dintre femei și 0,3% dintre bărbați, nu există medicamente aprobate pentru tratarea ei.

Psilocibina a demonstrat deja potențial ca tratament pentru alte afecțiuni psihice, așa cum este depresia, alcoolismul și tulburările obsesiv-compulsive. Se crede că psilocibina acționează prin activarea unor receptori din creier care reacționează de obicei la hormonul serotonină - 5-HT2a - a cărui funcție poate fi redusă la pacienții cu anorexie.

În primul studiu de acest fel, oamenii de știință și-au propus să afle dacă psilocibina poate fi un tratament sigur și bine tolerat pentru anorexie. Ei au oferit unui număr de 10 femei cu vârste între 18 și 40 de ani o doză unică de 25 de miligrame de psilocibină sintetică, sub observație medicală.

În urma tratamentului, 9 din 10 femei au raportat că au dobândit o perspectivă mai optimistă asupra vieții, 8 din 10 au susținut că a fost "una dintre cele mai pline de semnificații experiențe din viața lor", iar 7 din 10 au susținut că simt că li s-a îmbunătățit calitatea generală a vieții. Doar patru dintre participante au intrat în remisie după trei luni, simptomele caracteristice ale anorexiei fiind eliminate, notează Agerpres.