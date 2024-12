Cercetătorii din Sydney dezvoltă nanoroboţi care transportă în organism medicamente ce ţintesc cancerul

Cercetătorii de la Nano Institute din cadrul Universităţii Sydney dezvoltă nanoroboţi ce ar putea fi utilizaţi pentru a transporta în organismul uman medicamente care ţintesc celulele canceroase, au anunţat joi reprezentanţii acestei unităţi de învăţământ superior, citaţi de DPA.

Cercetătorii Minh Tri Luu şi Shelley Wickham folosesc aşa-numita "metodă a ADN-ului origami", care foloseşte capacitatea naturală de desfăşurare a ADN-ului pentru a crea noi şi folositoare structuri biologice, a transmis universitatea australiană într-un comunicat. Studiul a fost publicat joi în revista Science Robotics.

Oamenii de ştiinţă au creat mai mult de 50 de obiecte la scală nanometrică, inclusiv un nanodinozaur, un robot dansator şi o hartă miniaturală a Australiei care are diametrul de 150 de nanometri - de 1.000 de ori mai mic decât diametrul unui fir de păr uman.

Ei s-au concentrat pe crearea de unităţi modulare de ADN origami cunoscute sub numele de "voxeli", care pot fi reconfigurate în structuri tridimensionale complexe.

O nouă clasă de nanomateriale

Nanostructurile rezultate pot fi programate şi adaptate pentru funcţii specifice.

"Am creat o nouă clasă de nanomateriale cu proprietăţi ajustabile, care permit diverse aplicaţii - de la materiale adaptive care îşi schimbă proprietăţile optice în funcţie de mediu şi până la nanoroboţi autonomi concepuţi pentru a căuta şi a distruge celulele canceroase", a declarat Minh Tri Luu.

"Rezultatele seamănă puţin cu situaţia în care am folosi Meccano, jucăria de inginerie pentru copii, sau am construi un leagăn pentru pisică asemănător unui lanţ. Dar, în loc de metal sau şnur la scară macroscopică, folosim biologia la scară nanometrică pentru a construi roboţi cu un potenţial uriaş", a adăugat Shelley Wickham.

Şiruri suplimentare de ADN

Atunci când au asamblat acei "voxeli", cercetătorii au încorporat şiruri suplimentare de ADN la exteriorul nanostructurilor. Aceste noi fire acţionează ca "zone de legare programabile", potrivit universităţii australiene.

"Acele zone acţionează ca Velcro în culori diferite - concepute astfel încât numai firele în 'culori' identice (de fapt, secvenţe complementare de ADN) să se poată conecta", a explicat Minh Tri Luu. Acest lucru permite un control exact asupra modului în care "voxelii" se leagă între ei, permiţând obţinerea unor rezultate foarte personalizate.

Terapiile ţintite împotriva cancerului sunt una dintre cele mai interesante aplicaţii ale tehnologiei, au declarat reprezentanţii universităţii australiene, deoarece crearea unor cutii robotice la scară nanometrică capabile să livreze medicamente direct în zonele vizate din organism reprezintă o metodă care are un potenţial uriaş.

Folosind ADN-ul origami, oamenii de ştiinţă pot crea nanoboţi care să răspundă la semnale biologice specifice, asigurându-se astfel că medicamentele sunt eliberate doar când şi unde sunt necesare. Acest lucru ar putea face tratamentele împotriva cancerului mai eficiente, reducând în acelaşi timp efectele secundare.

Alte utilizări potenţiale includ aplicaţii medicale, precum şi în industria informatică şi electronică. Cercetătorii analizează, de asemenea, modalităţile prin care această metodă ar putea conduce la îmbunătăţirea tehnologiilor de verificare imagistică şi la tehnici îmbunătăţite de diagnosticare medicală sau de securitate.

"Această cercetare ne permite să ne imaginăm o lume în care nanoboţii pot lucra la o gamă largă de sarcini, de la tratarea corpului uman la construirea de dispozitive electronice futuriste", a declarat Shelley Wickham. (sursa Agerpres)