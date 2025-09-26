Medicul gălăţean Claudiu Ionuţ Vasile redefineşte educaţia medicală în domeniul adicţiilor

Volumul „Medicina adicţiilor – Note de curs”, semnat de conf. univ. dr. Claudiu Ionuţ Vasile, reprezintă o lucrare universitară de referinţă, cu peste 400 de pagini, concepută pentru studenţi şi rezidenţi în medicină, psihologie şi psihiatrie, precum şi pentru profesionişti interesaţi de înţelegerea fenomenului dependenţelor într-o perspectivă integrativă.

Lucrarea este structurată riguros în capitole tematice care urmăresc un fir logic didactic. Introducerea oferă o sinteză istorică a modului în care adicţia a fost înţeleasă de-a lungul timpului, de la modelul moral la cel biopsihosocial modern. Capitolul dedicat neurobiologiei descrie detaliat circuitele cerebrale implicate, neurotransmiţătorii-cheie şi mecanismele fiziopatologice ale dependenţei, iar secţiunea privind factorii de risc şi de protecţie analizează determinanţii genetici, psihologici, sociali şi familiali, subliniind importanţa prevenţiei şi a rezilienţei.

Textul îmbină rigurozitatea academică cu claritatea didactică, fiind susţinut de o bibliografie actualizată şi de explicaţii accesibile, sprijinite de date statistice şi concepte moderne din neuroştiinţă şi psihiatrie. Se remarcă accentul pus pe reducerea stigmatizării şi pe abordarea empatică a pacientului cu dependenţă, precum şi integrarea dimensiunilor sociale şi etice ale adicţiei, cu referinţe explicite la contextul românesc.

Prin modul în care transpune concepte neuroştiinţifice complexe într-un limbaj clar şi accesibil, volumul transformă teoria într-un instrument formativ valoros. Include reflecţii asupra sistemului românesc de tratament al adicţiilor – un domeniu insuficient explorat – şi contribuie la consolidarea unei „medicini a adicţiilor” ca disciplină distinctă în România.

Cartea se distinge prin interdisciplinaritate autentică, integrând coerent elemente de neuroştiinţă, psihologie clinică, genetică şi sociologie medicală. Autorul reuşeşte să menţină echilibrul între complexitatea ştiinţifică şi utilitatea practică, subliniind în acelaşi timp dimensiunea umanistă a actului medical.

Prezenţa colaboratorilor – medici rezidenţi, traducători şi consilieri editoriali – conferă textului o dimensiune internaţională şi o perspectivă aplicată. Lucrarea este atent redactată, cu o grafică clară şi o bibliografie extinsă, demonstrând preocupare pentru calitatea editorială.

Prin claritatea expunerii, actualitatea surselor şi profunzimea analizei, Medicina adicţiilor – Note de curs se impune ca un instrument fundamental de formare universitară şi postuniversitară. Oferă o bază teoretică solidă pentru înţelegerea dependenţelor din perspectivă medicală, psihologică şi socială, devenind un reper pentru dezvoltarea culturii academice moderne în psihiatria adicţiilor.

Lucrarea are o valoare dublă – didactică şi ştiinţifică – şi se recomandă pentru includerea în bibliografia de bază a disciplinelor Psihiatrie, Psihologie medicală şi Medicină comportamentală din cadrul universităţilor de medicină şi farmacie din România, precum şi ca text-suport în formarea rezidenţilor în psihiatrie şi medicină de familie.

Aida ZAHARIA