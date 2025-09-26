Somnul insuficient creşte riscul de demenţă

15 NOIEMBRIE 2025 - Monitorul de Galați - Ediție regională de sud-est Galați Brăila Buzău Constanța Tulcea Vrancea
Categorie:
Sanatate
Oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Cambridge au descoperit că somnul deficitar şi hipertensiunea arterială pot influenţa funcţionarea sistemului glimfatic al creierului, responsabil cu eliminarea toxinelor şi a deşeurilor. Disfuncţia acestui sistem ar putea explica de ce aceşti factori cresc riscul de a dezvolta demenţă şi boala Alzheimer, potrivit studiului publicat în revista Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Într-un creier sănătos, lichidul cefalorahidian curăţă toxinele prin canale microscopice din jurul vaselor de sânge, menţinând ţesutul cerebral în stare optimă. Cercetătorii au observat că lipsa somnului şi problemele cardiovasculare pot bloca acest proces, ducând la acumularea proteinelor amiloid şi tau – asociate cu apariţia bolii Alzheimer.

Echipa de la Cambridge a analizat, cu ajutorul inteligenţei artificiale, scanările RMN ale aproximativ 40.000 de adulţi din Marea Britanie, identificând o legătură între circulaţia deficitară a lichidului cefalorahidian, factorii de risc cardiovasculari şi dezvoltarea demenţei. Rezultatele arată că boala vaselor mici din creier contribuie la deteriorarea funcţiei glimfatice şi, implicit, la apariţia bolilor neurodegenerative.

Cercetătorii recomandă îmbunătăţirea calităţii somnului şi tratarea hipertensiunii pentru a proteja funcţia glimfatică. Profesorul Markus, coordonator al grupului de cercetare în domeniul accidentelor vasculare cerebrale la Universitatea din Cambridge, a subliniat că cel puţin un sfert din riscul de demenţă este asociat cu factori precum tensiunea arterială crescută şi fumatul. (sursa stiripesurse.ro)

