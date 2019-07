OMS: Produsele alimentare pentru bebeluşi disponibile în comerţ au un conţinut ridicat de zahăr

Studiul a arătat totodată că alimentele considerate necorespunzătoare din punctul de vedere al recomandările OMS sunt comercializate ca fiind adecvate pentru copii mici. Un procent cuprins între 28% şi 60% dintre alimentele analizate sunt etichetate ca fiind adecvate nou-născuţilor cu vârsta sub şase luni, deşi ''OMS recomandă ca nou-născuţii să fie hrăniţi în mod exclusiv cu lapte matern în primele şase luni de viaţă şi, prin urmare, niciun aliment nu ar trebui comercializat ca recomandat copiilor sub şase luni'', subliniază raportul. Pentru a-şi încuraja membrii să adopte noi linii directoare, OMS intenţionează să-şi reactualizeze recomandările. Organizaţia ar dori să oprească promovarea substitutelor pentru laptele matern şi recomandă ca alimentaţia copiilor cu vârsta între şase luni şi doi ani să se bazeze pe alimente bogate în substanţe nutritive, preparate la domiciliu. Adaosurile de zahăr şi îndulcitorii ar trebui de asemenea interzise din compoziţia alimentelor destinate bebeluşilor. Etichetele băuturilor îndulcite, în special sucurile de fructe şi laptele condensat, precum şi cele prezente pe dulciuri ar trebui să menţioneze că aceste produse nu sunt adecvate copiilor sub trei ani.

