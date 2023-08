Pastila care ucide cancerul

Oamenii de ştiinţă au dezvoltat un medicament care, potrivit rezultatelor studiilor preclinice, ar avea capacitatea de a "anihila" toate tumorile canceroase solide, lăsând neafectate celulele sănătoase, relatează miercuri DPA/PA Media.

Cercetătorii de la centrul City of Hope, una dintre cele mai mari organizaţii de cercetare şi tratament oncologic din Statele Unite, au publicat marţi un studiu în care sunt detaliate rezultatele preliminare ale testelor efectuate asupra AOH1996, supranumită "pastila care ucide cancerul".

Medicamentul vizează o variantă canceroasă a PCNA (proliferating cell nuclear antigen), o proteină care, în forma sa afectată de mutaţii, deţine un rol "critic" în replicarea ADN-ului şi repararea tuturor "tumorilor în expansiune", a indicat City of Hope.

Linda Malkas de la departamentul de diagnostic molecular şi terapie experimentală al centrului oncologic din California, a lucrat la acest medicament în ultimii 20 de ani.

"PCNA este ca un terminal aerian important, cu mai multe porţi pentru avioane. Datele sugerează că PCNA este modificat în mod unic în celulele canceroase, iar acest lucru ne-a permis să concepem un medicament care să vizeze doar forma PCNA din celulele canceroase", a declarat Malkas.

"Pastila noastră care ucide cancerul este ca o furtună de zăpadă ce închide un hub aerian important, suspendând toate zborurile, care nu mai pot intra sau ieşi, dar numai ale avioanelor purtătoare de celule canceroase", a precizat cercetătoarea.

Malkas a descris aceste rezultate drept "promiţătoare", însă a subliniat că cercetările au descoperit că AOH1996 poate suprima extinderea tumorii în celule şi pe modele animale, prima fază a unui studiu clinic realizat pe subiecţi umani fiind în curs de desfăşurare.

Medicamentul s-a dovedit eficient în tratarea celulelor derivate din cancerul sân, de prostată, cerebral, ovarian, de col uterin, de piele şi pulmonar.

Conform centrului de cercetare, medicamentul a fost testat în peste 70 de culturi celulare canceroase şi s-a dovedit că ucide selectiv celulele canceroase prin perturbarea ciclului normal de diviziune celulară.

PCNA a fost anterior considerată "nemedicamentoasă".

Autorul principal al studiului, Long Gu, a declarat: "Nimeni nu a vizat vreodată PCNA ca terapie pentru că era considerată 'nemedicamentoasă', însă în mod evident, City of Hope a reuşit să dezvolte un produs medicinal investigaţional pentru a ţinti o proteină provocatoare".

Studiul a fost publicat în jurnalul ştiinţific Cell Chemical Biology, relatează Agerpres.

Autor: Albert Gabriel OPRIŞAN