Reducerea timpurie a nivelului de colesterol scade riscul apariţiei unei afecţiuni cardiovasculare

Urmarea unui tratament pentru scăderea nivelului de colesterol la persoanele cu vârsta sub 45 de ani ar putea avea drept efect reducerea riscului de boli cardiovasculare şi de accidente vasculare ulterior pe durata vieţii, este concluzia unui studiu amplu publicat recent, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Autorii cercetării, care au analizat datele medicale provenind de la 400.000 de persoane din 19 ţări occidentale pe o perioadă îndelungată (de până la 43 de ani în unele dintre cazuri), confirmă legătura dintre un nivel foarte ridicat de colesterol şi riscul cardiovascular pe termen lung.

Totodată, studiul arată că această creştere a riscului este mai accentuată în cazul pacienţilor relativ tineri (cu vârsta sub 45 de ani), decât în cazul celor de peste 60 de ani.

Astfel, femeile sub 45 de ani cu un nivel al colesterolului ''non-HDL'' (colesterol ''rău'') puţin mai ridicat - cuprins între 1,45 şi 1,85 grame pe litru - şi care prezintă cel puţin doi factori de risc pentru afecţiuni cardiovasculare (precum obezitate, diabet, hipertensiune sau tabagism) au o probabilitate de 16% de a suferi un accident cardiovascular înainte de împlinirea vârstei de 75 de ani.

În cazul femeilor de 60 de ani sau peste această vârstă cu un profil similar, riscul este de doar 12%, potrivit studiului publicat în revista medicală britanică The Lancet.

Pentru bărbaţii cu aceleaşi caracteristici, probabilitatea este cuprinsă între 29% şi 21%.