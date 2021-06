Şeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a avertizat marţi că este "foarte probabil" că varianta Delta a tulpinii virale SARS-CoV-2, din India, are toate caracteristicile să devină "variantă dominantă", adăugând că, din acest punct de vedere, este important ca autorităţile să asigure accesul la vaccinare al oamenilor care îşi doresc acest lucru, întrucât în condiţiile în care nu se va ajunge la o rată de acoperire suficientă care să încetinească răspândirea infecţiei în rândul persoanelor, România riscă să se confrunte cu un al patrulea val de îmbolnăviri.

"Pandemia nu s-a încheiat, este cât se poate de evident că la acest moment există patru variante virale îngrijorătoare, aşa cum ele au fost clasificate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii - varianta Alfa sau varianta britanică, varianta Beta sau varianta sud-africană, Gama, varianta braziliană, şi, nu în ultimul rând, varianta Delta sau varianta indiană. Această tulpină are o capacitate de contagiozitate cu circa 50% mai mare decât varianta britanică şi ştim că varianta britanică avea o capacitate de contagiozitate cu cel puţin 30%-50% mai mare decât varianta iniţială din Wuhan. Deci, dacă ne-am uita la rata bazală de reproducere a cazurilor, este de aproape 5, în sensul că un pacient bolnav infectează alte 5 persoane. Spre deosebire de tulpina iniţială, care avea o rată bazală de reproducere a cazurilor între 2 şi 3. Deci, categoric vorbim de o contagiozitate mult mai mare şi, din păcate, ceea ce se întâmplă în acest moment în Marea Britanie arată o tendinţă de expansiune în populaţie a acestei variante virale, majoritatea cazurilor diagnosticate de infecţie cu SARS-CoV-2 sunt cauzate de această variantă Delta", a declarat Valeriu Gheorghiţă într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Şeful CNCAV a subliniat că există o parte bună din punct de vedere al măsurilor de control epidemiologic, respectivă că vaccinurile actuale îşi dovedesc eficienţa faţă de această variantă virală, cu condiţia să fie efectuată schema completă de vaccinare.

"Şi sunt rezultatele prezentate recent într-un studiu efectuat în Marea Britanie care au arătat o menţinere a eficienţei de peste 90%, atât pentru vaccinul de la compania BioNTech Pfizer, cât şi pentru vaccinul de la compania Astra Zeneca, în ceea ce priveşte riscul şi rata de internare a pacienţilor diagnosticaţi cu infecţie SARS-CoV-2, cu condiţia să fie pacienţi care au schemă completă de vaccinare. Spre deosebire de varianta Alfa, varianta britanică, dacă nu avem o schemă completă de vaccinare, nu suntem suficient de bine protejaţi în faţa infecţiei cu varianta Delta. Deci, unul dintre mesajele foarte importante este să completăm schema de vaccinare cu ambele doze sau, dacă vorbim de vaccinul de la Johnson&Johnson, o singură doză ", a spus Gheorghiţă.

El a subliniat că faptul că România a menţinut recomandările prevăzute în rezumatul caracteristicilor produsului de a completa schema de vaccinare aşa cum era prevăzut pentru toate cele 3 tipuri de vaccinuri - la 21 de zile pentru Pfizer, 28 de zile pentru Moderna şi 8 săptămâni pentru Astra Zeneca - a fost o decizie înţeleaptă în condiţiile apariţiei "altor variante virale mutante".

"Şi nu cred că lucrurile se vor opri în acest punct. Dacă ne uităm la evoluţia variantei virale britanice, varianta Alfa, există o întârziere de circa o lună, două luni, până ea se răspândeşte în restul ţărilor europene şi sperăm ca de această dată, cum am sperat de fapt în toată această pandemie, să ne înşelăm şi să nu fie acest lucru, să se extindă la nivelul celorlalte ţări europene. Însă, din punct de vedere biologic, virusurile cele mai adaptate sunt cele care se vor extinde la nivelul populaţiei, cu condiţia să existe populaţie susceptibilă la boală, adică populaţie care în continuare este receptivă. Or, în condiţiile în care nu avem o rată de acoperire vaccinală crescută, suficientă încât să se încetinească răspândirea infecţiei în rândul persoanelor, suntem la risc să ne confruntăm cu un val patru de îmbolnăviri şi aici nu este o speculaţie, este, din păcate, foarte probabil o realitate cu care ne vom confrunta, însă ceea ce ţine de noi este să diminuăm amplitudinea şi durata acestui val de îmbolnăviri", a mai declarat şeful CNCAV. (sursa Agerpres)