Test sangvin în trei părţi pentru diagnosticarea maladiei Alzheimer

Compania Labcorp a început miercuri să comercializeze în rândul medicilor din Statele Unite primul test pentru un trio de biomarkeri sangvini despre care afirmă că pot detecta semnele distinctive ale maladiei Alzheimer, accelerând diagnosticarea acestei boli care distruge creierul şi ajutând potenţial pacienţii să aibă acces la tratament, informează Reuters.

Testul produs de Labcorp - Amyloid-Tau-Neurodegeneration (ATN) - nu este suficient de precis pentru a diagnostica în mod definitiv maladia Alzheimer, dar oferă o modalitate convenabilă pentru medici de a determina pacienţii care au nevoie de testări avansate, a declarat Brian Caveney, director medical şi ştiinţific al Labcorp.

Maladia Alzheimer, care distruge gradual memoria şi capacitatea de gândire, se caracterizează printr-o acumulare lentă a unor proteine în creier sub forma plăcilor amiloide şi aglomerărilor tau care, în cele din urmă, fac ca celulele din creier să nu mai funcţioneze corect şi să moară.

În prezent, aceste schimbări sunt diagnosticate printr-un test al lichidului cefalorahidian (LCR), care necesită o puncţie lombară, sau printr-o costisitoare tomografie cerebrală PET, care nu sunt mereu acoperite de asigurările medicale.

Pacienţii cu un rezultat pozitiv la testul ATN vor avea în continuare nevoie de un test LCR sau o tomografie PET pentru a confirma diagnosticul de Alzheimer. Totuşi, cei care primesc un rezultat negativ vor fi scutiţi astfel de acele teste mai avansate şi vor fi examinaţi, în schimb, pentru alte boli neurodegenerative.

Se estimează că Alzheimer reprezintă aproximativ 60% din cazurile de demenţă.

Brian Caveney a dezvăluit că Labcorp poartă discuţii cu companiile de asigurări medicale, inclusiv cu planul guvernamental american Medicare pentru persoanele de peste 65 de ani, despre condiţiile de rambursare a testului, care are un preţ de listă de 626 de dolari.

Noul produs este oferit ca un test dezvoltat în laborator, care nu are nevoie în prezent de o aprobare din partea Agenţiei americane pentru alimente şi medicamente (FDA). Însă acest lucru s-ar putea schimba. Săptămâna trecută, FDA a emis o propunere pentru a începe să reglementeze astfel de teste de diagnosticare, invocând necesitatea de a asigura siguranţa şi eficienţa.

Labcorp colaborează cu cercetători din mediul academic pentru a evalua testul său, a precizat Brian Caveney.

"Dacă legile se modifică, ne vom conforma cu siguranţă oricăror noi reglementări şi reguli", a declarat el, notează Agerpres.