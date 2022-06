Un nou gel biodegradabil a fost dezvoltat pentru a repara daunele cauzate de un atac de cord, informează miercuri DPA/PA Media.

Experţi de la Universitatea din Manchester, susţinuţi de British Heart Foundation (BHF), au creat această substanţă ce poate fi injectată direct în inimă, în timp ce aceasta bate.

Gelul funcţionează precum o schelă pentru celulele injectate astfel încât să poată dezvolta ţesut nou.

În trecut, când celulele au fost injectate în inimă pentru a reduce riscul de insuficienţă cardiacă, doar 1% dintre ele au rămas pe loc şi au supravieţuit.

Noul gel este obţinut din aminoacizi numiţi peptide, considerate "cărămizi" ale proteinelor.

Substanţa se comportă ca un lichid atunci când se află sub stres în timp ce peptidele se dezasamblează - o stare ideală pentru injectare -, apoi peptidele se reasamblează, iar gelul devine solid. Aceasta menţine celulele în loc în timp ce se grefează pe inimă.

Pentru ca rezultatele să aibă succes, o bună aprovizionare cu sânge este vitală pentru ca celulele injectate să se poată dezvolta într-un ţesut nou.

Ca să demonstreze că tehnologia ar putea funcţiona, cercetătorii au arătat că gelul poate susţine dezvoltarea ţesutului normal al muşchiului cardiac.

Când au adăugat în gel celule umane care fuseseră reprogramate să devină celule musculare ale inimii, ei au reuşit să le crească într-un vas timp de trei săptămâni, iar celulele au început să bată spontan.



Teste pe şoareci sănătoşi



Cercetătorii au testat gelul pe şoareci sănătoşi. Ei au injectat un marker fluorescent odată cu gelul în inimile rozătoarelor, iar rezultatele au demonstrat că gelul a rămas în acestea timp de două săptămâni.

Ecografii cardiace (cu ultrasunete) şi electrocardiograme - care măsoară activitatea electrică a inimii - efectuate pe şoarecii respectivi au confirmat siguranţa gelului.

Pentru a obţine mai multe informaţii, cercetătorii intenţionează să testeze gelul după ce şoarecii suferă un atac de cord pentru a observa dacă este dezvoltat ţesut muscular nou.



Ce spun cercetătorii



Studiul a fost prezentat în cadrul unei conferinţe a Societăţii britanice cardiovasculare care se desfăşoară la Manchester.

Profesorul James Leiper, director medical asociat la BHF, a declarat: "Am ajuns atât de departe în ceea ce priveşte capacitatea noastră de a trata atacurile de cord, iar astăzi supravieţuiesc mai mulţi oameni ca oricând. Însă, acest lucru înseamnă, totodată, că mai mulţi oameni supravieţuiesc cu daune ale inimii şi prezintă riscul de a dezvolta insuficienţă cardiacă".

"Această nouă tehnologie injectabilă valorifică proprietăţile naturale ale peptidelor pentru a putea rezolva una dintre problemele care a zădărnicit ani la rând acest tip de terapie. Dacă beneficiile sunt replicate în cercetări ulterioare şi apoi la pacienţi, aceste geluri ar putea deveni o componentă semnificativă a tratamentelor viitoare pentru repararea daunelor cauzate de atacurile de cord", a precizat specialistul.

Katharine King, de la Universitatea din Manchester, care a condus cercetarea, a declarat: "Inima are o capacitate foarte limitată de a repara daunele pe care le suferă. Cercetarea noastră a căutat modalităţi de a depăşi acest lucru, astfel încât să putem menţine inima sănătoasă mai mult timp. Deşi este încă devreme, potenţialul pe care îl are această nouă tehnologie pentru a ajuta la repararea daunelor la nivelul inimii după un atac de cord este uriaş".

"Suntem încrezători că acest gel va reprezenta o opţiune eficientă pentru terapii viitoare pe bază de celule pentru a ajuta inima deteriorată să se regenereze", a adăugat King. (sursa Agerpres)