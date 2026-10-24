CSM Arcada Galaţi a debutat cu o victorie scurtă la Baia Mare

Divizia A1 la volei masculin a programat sâmbătă partidele primei etape din sezonul 2026-2027. CSM Arcada Galaţi a avut de parcurs un drum lung până la Baia Mare unde a întâlnit pe Ştiinţa Eplorări, echipă care a retrogradat în sezonul trecut, dar a fost reprimită din cauza numărului impar de participante.

Echipa gălăţeană condusă de Răzvan Tănăsescu şi Djordje Pejic a intrat concentrată pe teren, a luat meciul pe cont propriu, a condus în permanenţă pe tabela de marcaj şi a obţinut o victorie scurtă, scor final 3-0 (19, 18, 16). Punctul care a închis confruntarea a fost realizat de Hugo Burcă, un junior care a fost promovat din pepiniera proprie.

Formula folosită: Bala 7 puncte, Stalekar 6 p, Weber 7 p, Iereschenko 10 p, Krzic 11 p, Kubicki 4, Bala 7 p -Kosinski, libero. Au mai jucat: Lopez, De Barrios 3 p, Butnaru 2 p, Bratu, Runcan 8 p, Burcă 1 p.

CSM Arcada Galaţi va juca primul meci în faţa propriilor suporteri, sâmbătă 31 octombrie, la sala sporturilor Dunărea, de la ora 18.00 cu nou promovata U Cluj.

Sursa foto: Sportul Ilustrat