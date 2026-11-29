CSM Arcada Galaţi a primit vizita sâmbătă seara în sala sporturilor Dunărea celor de la CSU Ştiinţa Bucureşti, într-o partidă ce a contat pentru cea de-a 7-a etapă din Divizia A1 la volei masculin.

Vicecampioana României pregătită de Răzvan Tănăsescu şi Djorde Pejic a avut de muncit mult pentru a obţine victoria, bucureştenii, cu 7 juniori în lot, dând o replică curajoasă. Mai mult chiar, echipa oaspete a irosit două mingi de set în cel de-al 2-lea. La 1-1 la seturi, cu siguranţă lucrurile s-ar fi putut complica. Până la urmă, CSM Arcada Galaţi a bifat a 5-a victorie sezonală, scor final 3-0 (19, 27, 21).

Echipa gălăţeană a început cu formula: Krzic 7 puncte, Runcan 14 p, Iereschenko 14 p, Stalekar 6 p, Kubicki 3 p, Bala 1 p – Kosinski, libero. Au mai jucat: Bratu, Weber 4 p, De Bairros 8 p, Butnaru 3 p, Calciu.

CSM Arcada Galaţi a urcat pe locul 2 cu 16 puncte şi va juca următorul meci joi, 3 decembrie, de la ora 17.00, la Bucureşti cu Dinamo, campioana en-titre şi ocupanta locului 1 din acest sezon cu 19 puncte.

Sursa foto: Sportul Ilustrat