La sfârşitul săptămânii trecute au fost programate meciurile celei de-a 12-a etape din Divizia A la handbal feminin. CSM Galaţi a fost nevoită să se mute pentru a doua oară în acest sezon în sala Siderurgistul unde a întâlnit pe CSM Făgăraş. Gălăţencele pregătite de Valeriu Costea au intrat pe teren foarte motivate să răzbune rezultatul de egalitate din tur şi după o evoluţie foarte bună s-au impus categoric la 17 goluri diferenţă.

Rezultat final: CSM Galaţi -CSM Făgăraş 34-17 (15-12).

Lotul aliniat de echipa gălăţeană: Ioana Popoiu 9 intervenţii, Laura Oprişan 6 intervenţii -Irina Preda 2 goluri, Maya Darie 2 g, Anna Maria Isac 2 g, Denisa Constandache, Lavinia Lazăr 1 g, Alexia Bucner 11 g, Bianca Purice -Susanu 2 g, Daria Radu, Daniela Corban, Raluca Dinu 1 g, Rebeca Sucălescu , Bianca Zegrean 10 g, Alessia Emanoil 3 g.

Ultima etapă din acest an este programată pe 16 decembrie când formaţia noastră va avea etapă liberă. CSM Galaţi termină anul pe locul 5 cu 11 puncte. Primul joc oficial din 2027 este programat pe 9 ianuarie în deplasare cu CSM Roman, ocupanta locului 2.