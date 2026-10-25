Două victorii gălățene în eșalonul trei: Lieștenii au reușit scorul etapei și au urcat pe locul 3, brăniștenii au ajuns pe loc de play-off

Liga a 3-a la fotbal a programat în weekend partidele celei de-a 10-a etape. Echipele gălățene care evoluează în seria a 4-a au reușit să câștige două din cele trei meciuri disputate.

Sporting Liești, antrenor Cătălin Savu, s-a impus categoric pe „Liești Arena” în fața celor de la Recolta Gheorghe Doja, scor final 7-0 (2-0).

Marcatori: Voinea (2 goluri), Stan, Costin și Rareș Patriche (un junior promovat de la Școala de Fotbal Oțelul Galați, care a reușit un hattrick în ultima jumătate de oră, când a fost introdus pe teren).

Voinea (2 goluri), Stan, Costin și Rareș Patriche (un junior promovat de la Școala de Fotbal Oțelul Galați, care a reușit un hattrick în ultima jumătate de oră, când a fost introdus pe teren). Sporting Liești formula: G. Munteanu – Tentiuc (Patriche), Munchiu (Maftei), Crihană, Năstase – Florea, Trandafir, Iordache (Chiriac), Stan (Popa) – Costin, Voinea (Budeșteanu).

Sporting a urcat pe locul 3 în clasament, cu 18 puncte, și va juca runda viitoare, pe 31 octombrie, în deplasare cu Gloria Băneasa.

Unirea Braniștea, antrenor Sorin Frunză, și-a continuat ascensiunea și a învins pe terenul sintetic din Slobozia Conache pe Gloria Băneasa, scor final 3-1, după ce la pauză tabela a fost imaculată.

Marcatori: Pentru învingători au marcat Moroianu, D. Cireș și Fadei (din lovitură de la 11 metri).

Pentru învingători au marcat Moroianu, D. Cireș și Fadei (din lovitură de la 11 metri). Unirea Braniștea formula: Toader – Drăgan, Moroianu, Manea (Sava), Nwoye – Marcu (Grădinaru), D. Cireș – Pădure (Panait), Mocanu, M. Cireș (Dragomir) – Fadei.

Brăniștenii ocupă locul 4, cu 16 puncte, și vor juca următorul meci pe 30 octombrie, pe stadionul Dunărea, cu Oțelul 2.

Satelitul Oțelului a pierdut în deplasare cu Dunărea Călărași, scor final 0-2 (0-1).

Oțelul 2 formula: Paharnicu – Hapeici (Iorga), Rotaru, Neagu, Sin (Docuz) – Popa (Vărăduș), Raul Cojoc, Robert Cojoc (Dorobăț), Vișan, Iurea – Galben (Pricop).

Oțelul 2 se menține pe locul 11, cu 7 puncte.