Două victorii gălățene în eșalonul trei: Lieștenii au reușit scorul etapei și au urcat pe locul 3, brăniștenii au ajuns pe loc de play-off

Liga a 3-a la fotbal a programat în weekend partidele celei de-a 10-a etape. Echipele gălățene care evoluează în seria a 4-a au reușit să câștige două din cele trei meciuri disputate.
Sporting Liești, antrenor Cătălin Savu, s-a impus categoric pe „Liești Arena” în fața celor de la Recolta Gheorghe Doja, scor final 7-0 (2-0).
Sporting a urcat pe locul 3 în clasament, cu 18 puncte, și va juca runda viitoare, pe 31 octombrie, în deplasare cu Gloria Băneasa.
Unirea Braniștea, antrenor Sorin Frunză, și-a continuat ascensiunea și a învins pe terenul sintetic din Slobozia Conache pe Gloria Băneasa, scor final 3-1, după ce la pauză tabela a fost imaculată.
Brăniștenii ocupă locul 4, cu 16 puncte, și vor juca următorul meci pe 30 octombrie, pe stadionul Dunărea, cu Oțelul 2.
Satelitul Oțelului a pierdut în deplasare cu Dunărea Călărași, scor final 0-2 (0-1).
Oțelul 2 se menține pe locul 11, cu 7 puncte.