Rugbiştii de la CSM Galaţi au învins dramatic la ultima fază

CSM Galaţi a primit vizita sâmbătă la prânz pe stadionul Municipal – Gloria celor de la RC Bârlad în cea de-a 11-a etapă din Divizia Naţională de Seniori la rugbi. Derbiul pentru locul 4 a fost plin de sare şi piper, cu numeroase răsturnări de scor şi un final dramatic.

Echipa gălăţeană antrenată de Marius Secuianu şi Eugen Popa a început în forţă a condus cu 7-0, bârlădenii au luptat şi au trecut în avantaj: 7-8 la pauză şi 10-15 dar la ultima fază Zeiţa Fortuna şi-a întors faţa către echipa noastră care a crezut în şansa ei până la ultimul balon şi a obţinut o victorie spectaculoasă cu 17-15.

Au marcat pentru învingători: Ion, Dănăilă, câte o încercare, Burlacu, care a fost desemnat jucătorul meciului, 2 transformări.

Echipa gălăţeană a început cu 15-le: Cornea, Burlacu, Coman, Cucu, Bordeianu, Sola, Badea, Dănăilă, Nistor, Popa, Jabin, Anton, Chiper, Moise, Ailincăi. Rezerve: Constantin, Macedon, Ion, Săvuţ, Spătărescu, Slabu, Mihalcea, Blaga.

CSM Galaţi a urcat pe locul 4 cu 26 puncte şi va juca următorul meci la Bucureşti cu RC Griviţa.

Sursa foto: Sportul Ilustrat