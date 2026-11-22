Oţelul Galaţi a fost învinsă sâmbătă seara de CFR 1907 Cluj, scor 2-3, în cea de-a 16-a etapă din Superligă. Gălăţenii acuză două decizii de arbitraj care au influenţat rezultatul final.

Centralul Istvan Kovacs a vrut să iasă în evidenţă pe finalul primei reprize când la scorul de 1-1 a acordat penalti pentru CFR în min.42 la duelul lui Pedro Nuno cu un jucător advers, care a părut mai mult o ţinere reciprocă, pentru ca în min.45 să-l elimine pe Miguel Silva pentru proteste.

„Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Este incredibil, dar aşa este. Mulţumesc lui Dumnezeu că toată lumea a văzut ce s-a întâmplat”, a declarat antrenorul Oţelului, Rui Duarte.

„Am venit să vorbesc din obligaţie. Nu suntem respectaţi şi vreau să vă spun o seară bună”, a precizat căpitanul Oţelului, Paul Iacob.

„Vreau să vă spun ce a zis căpitanul nostru. Trebuie să ne respecte, aşa cum noi respectăm. Dacă e aşa, nu mai putem vorbi. Muncim zilnic să le arătăm fanilor că merităm, dar aşa e foarte dificil să câştigăm. Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat azi”, a precizat Andrezinho.

Oţelul Galaţi se menţine pe locul 14 cu 13 puncte şi va juca etapa viitoare pe teren propriu duminică, 29 noiembrie, de la ora 15.00, cu UTA Arad.